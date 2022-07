Spacey plädiert in Missbrauchsprozess in London auf nicht schuldig

Spacey plädiert in Missbrauchsprozess in London auf nicht schuldig

Do, 14.07.2022, 14.54 Uhr

Hollywood-Star Kevin Spacey hat in einem Prozess in London wegen sexuellen Missbrauchs auf nicht schuldig plädiert. Der 62-jährige Schauspieler wies alle Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs von Männern in Großbritannien zurück.

