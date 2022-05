Musicalsommer Braunschweig Musicalstars Kuropka und Damerow: Kassenkracher in Braunschweig

Im Sommer 2022 wollen Hamburger Show-Stars zwei neue Open-Air-Produktionen am Westand auf die Bühne bringen. Video: Florian Arnold

In der Musical-Metropole Hamburg sind sie als Darstellerinnen bekannt. Anfang Juni bringen sie am Westand zwei eigene Musikkomödien an den Start – open air.