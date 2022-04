Live-Musik in Braunschweig Mine, Mono Inc und mehr im Westand und im Kufa-Haus Braunschweig

Im neuen Braunschweiger Veranstaltungszentrum Westand/Kufa-Haus am Westbahnhof wird nach der langen Corona-Pause mit lediglich einzelnen Veranstaltungen wieder richtig durchgestartet. Am Donnerstag, 21. April, 20 Uhr, stellt sich Sängerin und Songschreiberin Mine im großen Saal des Westands vor. Die 36-jährige Stuttgarterin schreibt poetische Popsongs mit deutschsprachigen Texten und arbeitet dabei oft mit HipHopern wie Fatoni und Samy Deluxe zusammen. Ihr aktuelles Album „Hinüber“ kam auf Platz 13 der deutschen Charts.

Am Freitag, 22. April, 20 Uhr, ist mit Leon Windscheid ein Shootingstar der Wissenschafts-Unterhaltung im Westand zu Gast, bekannt u.a. durch den gemeinsamen Podcast „Betreutes Fühlen“ mit Atze Schröder und den Buch-Bestseller „Besser Fühlen“. Unter dem Titel „Altes Hirn, neue Welt“ lädt Winscheid zu einem Spagat zwischen Unterhaltung, Wissenschaft und Aha-Momenten ein.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Metal-Nacht mit Powergame und Blessed Child

Parallel dazu steigt nebenan im Kufa-Haus ab 19 Uhr eine Metal-Nacht mit den Bands Final Cry, Powergame und Blessed Child. Alle Bands haben neue Alben im Gepäck, Blessed Child aus Braunschweig etwa ihr Ende März erschienenes Thrash-Opus „The Burning Shade“.

Am Samstag, 23. April, 20 Uhr, entern dann die Hamburger Dark-Rocker Mono Inc. den großen Saal des Westands. Ihr aktuelles Album „The Book Of Fire“ erzählt schwerpunktmäßig von der düsteren Zeit der Inquisition. Es war das erste Nummer 1-Album der Gruppe um Frontmann Martin Engler und Schlagzeugerin und Sängerin Katha Mia. Im Vorprogramm tritt das Gothic-Trio Lacrimas Profundere auf.

Karten gibt es u.a. unter der Hotline (0531) 16606, bei eventim.de und an der Tageskasse.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Pop Meets Classic“ in Braunschweig- Es geht wieder los

Kraftklub kommt erstmals in die Volkswagen-Halle Braunschweig

Sweety Glitter und Gregor Meyle eröffnen Wolters Applaus Garten

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de