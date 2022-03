Moderator Chris Rock bekommt von Will Smith eine Ohrfeige versetzt.

Academy Awards Will Smith ohrfeigt Chris Rock auf Oscar-Bühne

Während der Oscar-Verleihung ist Schauspieler Will Smith auf die Bühne gelaufen und hat seinem Kollegen Chris Rock eine Ohrfeige gegeben.

Danach kehrte er auf seinen Platz zurück und rief zweimal laut in Rocks Richtung: "Lass den Namen meiner Frau aus Deinem verdammten Mund!" - dabei benutzte er zweimal das im US-Fernsehen verpönte Wort "fucking", das in der US-Übertragung mit einem Piepton übertönt wurde.

Zuvor hatte sich Komiker Rock an Smiths Frau Jada Pinkett Smith gewandt und gewitzelt: "G.I. Jane 2 - ich kann es nicht abwarten, das zu sehen." - eine Anspielung auf den Film "G.I. Jane", in dem sich Demi Moore als Soldatin den Kopf rasierte. Zunächst lachte Will Smith darüber, dann stand er von seinem Platz auf.

Rock wirkte nach dem Vorfall durchaus überrascht, fing sich aber schnell wieder und witzelte noch: "Das war die größte Nacht in der Geschichte des Fernsehens." Doch ob es sich um einen tatsächlichen Wutausbruch von Will Smith handelte oder um eine abgesprochene Szene, war zunächst völlig unklar.

Kurz nach dem Vorfall hat Will Smith den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen. Er bekam den Preis für seine Rolle in dem Film "King Richard" über den Aufstieg der Schwestern Serena und Venus Williams zu Tennis-Stars.

© dpa-infocom, dpa:220328-99-696812/4