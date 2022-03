Axel Bosse spielt drei Konzerte im Wolters-Garten Braunschweig

Braunschweig. Axel Bosse kehrt einmal mehr für drei Gastspiele in seine Heimatstadt zurück. Vom 8. bis 10. Juli tritt der 42-jährige Popmusiker drei Mal open air im Braunschweiger Wolters-Applaus-Garten auf. Dabei werde der Singer-Songwriter vorwiegend Songs seines aktuellen Albums „Sunnyside“ „in exklusiven Akustik-Besetzungen“ spielen, teilen die Veranstalter mit.

„Man könnte ja denken, dass Akustik-Konzerte am Ende eines Album-Zyklus kämen, aber es ist immer noch alles anders“, heißt es in der Ankündigung. „Also haben wir uns entschieden, an ein paar ganz besonderen, ausgewählten Orten ,Sunnyside’ in kleiner Besetzung im akustischen Gewand zu spielen, bevor es dann im September auf die zwei Mal verschobene Hallen-Tour geht.“

Zuletzt war Bosse für zwei gefeierte, ausverkaufte Konzerte im vergangenen September im Großen Haus des Staatstheaters in Braunschweig zu Gast. Karten für seine Auftritte im Wolters-Applaus-Garten gibt es ab Mittwoch, 23. März, unter anderem bei der Konzertkasse.de und unter der Hotline (0531) 16606.

