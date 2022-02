Jecken im Rheinland hadern mit Corona-Karneval

Mi, 23.02.2022, 19.15 Uhr

In den rheinischen Karnevalshochburgen fiebern die Jecken auf den Höhepunkt der Saison hin - doch über den Rosenmontag wirft auch in diesem Jahr die Pandemie ihre Schatten. In Köln und Düsseldorf hadern prominente Karnevalisten mit den Corona-Beschränkungen und mit so genannten Brauchtumszonen.