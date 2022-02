"Maybrit Illner": Ukraine-Krise – So muss Olaf Scholz jetzt agieren

TV-Kritik "Illner": So muss Olaf Scholz in der Ukraine-Krise handeln

Die Situation zwischen Russland und der Ukraine sei ernst und kompliziert, sagt die Moderatorin Maybrit Illner am Donnerstag. Moskau warne vor einer Hysterie, die USA vor Krieg und Deutschland stehe im Abseits, sagt sie. Illner will deshalb wissen, wie ernst die Lage ist.

"Maybrit Illner" – Das waren ihre Gäste

Omid Nouripour (Grüne) , Parteivorsitzender

, Parteivorsitzender Martin Schulz (SPD) , Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung

, Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung Norbert Röttgen (CDU) , Bundestagsabgeordneter

, Bundestagsabgeordneter Kateryna Mishchenko , ukrainische Verlegerin und Autorin

, ukrainische Verlegerin und Autorin Wladislaw Below , russischer Europa-Experte

, russischer Europa-Experte Ulrike Franke, Expertin für Verteidigungspolitik

Martin Schulz, ehemaliger SPD-Chef und langjähriges Mitglied des EU-Parlaments, meint, dass es nun an der Zeit sei, über die Wege der Diplomatie zu sprechen. "Ich sehe keine Veranlassung, dass mit einer Waffenlieferung an die Ukraine die Lage entspannt werden könnte", sagt er. Das stehe auch im Koalitionsvertrag. Lesen Sie auch: Ukraine: Welche Waffe Russland am meisten fürchtet

"Maybrit Illner": CDU-Außenpolitiker will Dialog mit Russland nicht gefährden

Der neue Co-Parteivorsitzende der Grünen, Omid Nouripour, sieht das genauso. "Es gibt die Vereinbarung der alten Regierung, keine letalen Waffen zu liefern und das gilt auch weiterhin", sagt er. Schulz fordert, dass man mehr auf die ukrainische Regierung hören müsse. Der Grünen-Politiker entgegnet: "Die ukrainische Seite muss auch sagen, was sie sich wünscht."

Mehr zum Thema: Krise in der Ukraine: Alle Informationen im Newsblog

CDU-Politiker Norbert Röttgen ist davon überzeugt, dass die Ukraine Waffen brauche. Das Land sei bedroht, und das Land habe das Recht, sich zu verteidigen. Er sei aus einem anderen Grund gegen Waffenlieferungen im Ukraine-Konflikt. "Deutschland verfügt über eine besondere Gesprächsfähigkeit mit Russland", sagt er. Waffenlieferungen würden diese kaputtmachen. Auch interessant: Ukraine-Krise: Droht jetzt ein Krieg? Die wichtigsten Fragen

"Maybrit Illner": CDU-Politiker Norbert Röttgen (rechts) führt aus, warum er gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ist. Auch Grünen-Chef Omid Nouripour ist dagegen. Foto: ZDF/Jule Roehr

Röttgen bei "Maybrit Illner": "Putin ist entschlossen"

"Wir machen es uns in Deutschland ein bisschen einfach, wenn wir so tun, als seien Waffenlieferungen in die Ukraine eine Eskalation", meint auch die Expertin für deutsche und europäische Verteidigungspolitik, Ulrike Franke. Durch Waffenlieferungen könne man die Kosten für einen möglichen russischen Angriff soweit in die Höhe treiben, dass dieser nicht stattfinde. Sie bezeichnet diese Taktik als eine Deeskalationslogik. Lesen Sie auch: Wie russische Medien über den Ukraine-Konflikt berichten

Für Röttgen besteht die dringendste Frage nun darin herauszufinden, was Wladimir Putin will. Was das denn sei, will Maybrit Illner von Wladislaw Below wissen. Er ist russischer Europa-Experte und sagt: "Das Ziel sind Verhandlungen mit den USA."

Die Moderatorin fragt ihre Gäste deshalb, warum die Putin gerade jetzt die Lage eskalieren lasse. "Putin ist entschlossen, daran kann es jetzt keinen Zweifel mehr geben", sagt Röttgen. "Er ist mit der Ordnung nach dem Kalten Krieg nicht einverstanden. Er fühlt sich an den Rand gedrängt", erklärt er. "Die Demokratien um ihn herum sind eine Bedrohung für ihn. Das ist unverhandelbar. Damit findet er sich nicht ab. Das ist, glaube ich, sein Lebensziel", so Röttgen. Lesen Sie hier: Russen und Ukrainer "ein Volk": Wie Putin wirklich denkt

Ukrainische Verlegerin bei "llner": "Wir wollen, dass Russland uns in Ruhe lässt"

Verteidigungsexpertin Franke stimmt dem Politiker zu. "Putin will möglichst wenig USA in Europa und möglichst wenig Nato in Europa", sagt sie. "Russland ist ganz eindeutig ein Aggressor” sagt Martin Schulz. "Wir müssen das sehr ernst nehmen." Deshalb halte er es für zielführend, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach seiner anstehenden USA-Reise nach Russland reist, um mit Putin zu sprechen. Franke ist sich sicher: "Scholz muss eine klare Positionierung mitbringen, wenn er aus Russland zurückkommt." Mehr zum Thema: Ukraine-Krise: Russland attackiert USA mit Nazi-Vergleichen

"Maybrit Illner": Verteidigungsexpertin Ulrike Franke erklärte, was Putin antreibt. Foto: ZDF/Jule Roehr

Diese klare politische Position würden auch die Menschen in der Ukraine benötigen, sagt die ukrainische Verlegerin Kateryna Mishchenko. "Seit acht Jahren bekomme ich die Frage gestellt, was Putin will. Es wäre aber viel wichtiger und produktiver, sich zu fragen, was Europa und Deutschland will", meint sie. "Wir wollen keinen Krieg. Wir haben den demokratischen Weg gewählt. Wir wollen, dass Russland uns in Ruhe lässt", so Mishchenko.

