Jamie Dornan neben Gal Gadot in Agenten-Thriller

Der Nordire Jamie Dornan (39), der gerade in Kenneth Branaghs Drama "Belfast" überzeugt, hat eine große Hollywood-Rolle gelandet.

An der Seite von "Wonder Woman"-Star Gal Gadot (36) wird er in dem geplanten Spionage-Thriller "Heart of Stone" mitwirken, wie der Streamingdienst Netflix am Dienstag auf Twitter bekanntgab.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gadot soll darin im Stil von James Bond oder "Mission: Impossible"-Agent Ethan Hunt als Spionin Bösewichte jagen, wie schon im vorigen Jahr bekannt wurde.

Drehbeginn noch nicht bekannt

"Lass uns die mal richtig aufmischen und dabei Spaß haben", hieß Gadot ihren Kollegen auf Instagram willkommen. Sie könne es kaum erwarten, diese Reise anzutreten. Der Drehbeginn für den Agenten-Film ist noch nicht bekannt. Das Skript stammt von Greg Rucka ("The Old Guard") und Allison Schroeder ("Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen"). Der Brite Tom Harper ("The Aeronauts", "Wild Rose") ist als Regisseur an Bord.

Dornan, der durch die "Shades of Grey"-Reihe bekannt wurde, erhält derzeit viel Lob für seine Vater-Rolle in dem Schwarzweiß-Drama "Belfast" von Regisseur Kenneth Branagh. Bei den Golden-Globe-Awards im Januar war er als bester Nebendarsteller nominiert.

© dpa-infocom, dpa:220202-99-938094/3