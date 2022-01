Corona-Podcasts: Spotify will gegen Falschinformation vorgehen

Mo, 31.01.2022, 11.41 Uhr

Spotify reagiert auf die wachsende Kritik an seinem Umgang mit Corona-Podcasts und will sich künftig mehr um die Bekämpfung von Falschinformationen bemühen. Hintergrund ist der Podcast des umstrittenen US-Comedians Joe Rogan, dem prominente Musiker vorwerfen, Falschinformationen über das Coronavirus zu verbreiten. of Spotify platform