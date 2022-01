Fritzi der Waschbär: Vom Findelkind zum Instagram-Star

Sa, 29.01.2022, 09.10 Uhr

Huch, was krabbelt denn da? Zwei Waschbären auf einem Bücherregal. Was für unsereins eher ungewöhnlich wirkt, ist für Mathilde Laininger Alltag. Die Tierärztin aus Berlin hält nämlich drei Waschbären als Haustiere. Die kleinen flauschigen Mitbewohner sind zwar etwas chaotisch, bereiten ihr aber auch viel Freude, sagt Laininger. IMAGES AND SOUNDBITES