"The Masked Singer" auf ProSieben: Alle Infos zur Weihnachts-Show

Die fünfte Staffel des Quotenhits “The Masked Singer” startet im Herbst. Dieses Mal wird sie aber nicht unter der Woche ausgestrahlt: Was sich in der neuen Staffel ändert, sehen Sie im Video.

Das Finale der beliebten Gesangsshow "The Masked Singer" ist erst wenige Wochen her, doch die Fans können sich bereits auf die nächste Folge freuen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag zeigt ProSieben das Weihnachtsspecial "The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow".

Der Sender verspricht "viele verrückte Überraschungen", darunter drei neue Masken, drei neue Stars darunter und drei Prominente im Rateteam.

Wer lässt die Bühne im festlichen Glanz erstrahlen? Wer überrascht mit einer ganz speziellen Interpretation eines Weihnachtsklassikers? Und die wichtigste Frage: Welche Stars stecken unter den drei Weihnachts-Masken?

Das Rentier ist eines von drei Masken, die an Weihnachten bei "The Masked Singer" vertreten sind. Foto: ProSieben/Willi Weber

The Masked Singer: Welche Masken sind an Weihnachten dabei?

Bei "The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow" treten drei Masken an. Sie wurden wie auch bei den regulären "The Masked Singer"-Staffeln von Kostümbildnerin und Gewandmeisterin Alexandra Brandner, Maskenbauerin Marianne Meinl und ihrem Team hergestellt.

Mit dabei sind:

die Gans

das Rentier

das Geschenk

Anders als bei den regulären Sendungen, werden die Masken an Weihnachten schon am selben Abend abgenommen. Das macht es nicht wirklich einfacher für das Rateteam.

ProSieben: Das ist die "Masked Singer-Jury" an Weihnachten

In Staffel 5 verbarg sich Schauspielerin Andrea Sawatzki hinter der Axolotl-Maske. Bei der Weihnachtsshow sitzt sie nun in der Jury. Sawatzki weiß aus eigener Erfahrung, welche Tricks die Stars unter den Masken anwenden, um beispielsweise ihre Stimmen zu verstellen. Ein entscheidender Vorteil beim Raten?

Neben ihr sitzen Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam. Die beiden waren schon in mehreren Staffeln dabei und sind so manch einem Star vor der Enttarnung auf die Schliche gekommen.

Moderator Matthias Opdenhövel führt durch die Spezial-Show. Begleitet wird er dabei von Comedian Bülent Ceylan, der sich in Staffel 1 unter dem Engel-Kostüm verborgen hatte. "The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow" läuft am zweiten Weihnachtsfeiertag, Sonntag, 26. Dezember, um 20:15 Uhr auf ProSieben.

