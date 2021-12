Dschungelcamp-Jubiläum: RTL gibt Startdatum von IBES 2022 bekannt

Seit Jahren moderieren sie zusammen im Dschungel. Doch was ihr Privatleben angeht, so verfolgen Sonja Zietlow und Daniel Hartwich unterschiedliche Strategien ...

Bald ist es wieder so weit: Auch im kommenden Jahr werden sich deutsche Stars und Starlets geradezu tierischen Aufgaben stellen – das Dschungelcamp geht offiziell in die nächste Runde. Wie der Sender RTL am Dienstagmorgen bekannt gibt, wird die neue Staffel ab 21. Januar ausgestrahlt. Es handelt sich um die 15. Ausgabe – und damit um eine Jubiläumsstaffel, die 17. Folgen haben wird. Das große Wiedersehen findet am 6. Februar statt.

Auf die zwölf mutigen Promis wartet allerdings ein anderer Schauplatz als bisher: Statt im australischen Urwald finden die Abenteuer im Nordosten Südafrikas statt. Begleitet werden die Mutproben wie gewohnt von Moderatorin Sonja Zietlow, Moderator Daniel Hartwich und auch Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob.

Dschungelcamp 2022: Drei Camper bereits bekannt

Wer sich im kommenden Jahr ins TV-Abenteuer stürzt? Drei Prominente sind bereits bekannt. Schlagerstar Lucas Cordalis, Designer Harald Glööckler und Kuppelshow-Teilnehmer Filip Pavlovic. Über weitere Kandidaten kann zum aktuellen Zeitpunkt nur spekuliert werden. (day)

