Bachelor: Er verteilt 2022 bei RTL die Rosen - Wichtige Infos zur neuen Staffel

Berlin. "Der Bachelor" geht in die nächste Runde: Ab Januar wird Dominik Stuckmann bei RTL die Rosen verteilen. Was über ihn bekannt ist.

Das Warten hat ein Ende: Wenige Monate nach dem Staffelfinale von "Die Bachelorette" steht fest, welcher Single als nächstes auf RTL die große Liebe suchen wird. Nach Maxime Herbord wird Dominik Stuckmann als männlicher Gegenpart und zwölfter Bachelor im TV die Rosen verteilen.

"Der Bachelor": Wer ist Dominik Stuckmann?

Blond, braun gebrannt und ein Lächeln im Gesicht: Ob Dominik Stuckmann in wenigen Wochen als neuer Rosenkavalier überzeugen kann? Der bald amtierende Bachelor ist 29 Jahre alt, IT-Spezialist und Unternehmer. Zu Hause ist er sowohl in Frankfurt am Main als auch auf Gran Canaria.

Dominik Stuckmann ist der neue Bachelor.

Seine mögliche neue Partnerin wird der 1,90 Meter große Stuckmann an einem ebenso sonnigen Ort suchen: Das brandneue RTL-Abenteuer führt den noch unfreiwilligen Single und die Castingshow-Teilnehmerinnen nach Mexiko. Lesen Sie zur letzten "Bachelor"-Staffel: Rekord bei "Bachelor" Niko: Vier Küsse in einer Folge

RTL gibt Starttermin der neuen "Bachelor"-Staffel bekannt

Auch wann sich Fans der Kuppelshow wieder auf wöchentliche Fernseh-Dates freuen können, ist endlich bekannt: Die neue Staffel flimmert ab 26. Januar über Deutschlands Bildschirme. Wer nicht so lange warten möchte, kann die erste Folge bereits am 19. Januar auf RTL+ sehen. (day)

