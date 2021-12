Braunschweiger Roman enthüllt, warum Miss Sophie allein diniert

Florian Battermann und sein neues Buch, das in der Komödie und bei Graff in Braunschweig vorrätig ist. Preis: 20 Euro. Der Erlös geht an von der Pandemie betroffene Schauspieler.

Man kann über Florian Battermanns neues Buch nicht schreiben, ohne den Inhalt vorwegzunehmen. Wer also die Wahrheit über „Dinner for One“ lieber selbst entdecken will, so wie es Braunschweigs Komödienchef Schicht um Schicht in seiner Erzählung entwickelt, der darf jetzt nur noch lesen, wie das Buch zum Sketch entstanden ist. Und was Battermann da noch so alles unterbringt.

Eigentlich ist es ja das Buch zum Stück über den Sketch: „Die Wahrheit über ,Dinner for One’“ hatte 2018 schon als Komödie in Braunschweigs Boulevardbühne Premiere. Battermann hat in unerfüllten Lockdown-Tagen nun einen Roman daraus gemacht. Seine Erzählung ist auch eine Liebeserklärung an die sogenannten Provinztheater, an die kleinen Privatbühnen landauf, landab, von denen er in Braunschweig ja auch eine betreibt. Und von denen es in den britischen Bädern, in London und anderen Städten einst wohl auch noch mehr gab.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

90. Geburtstagsfeier ohne Gäste

In solchen Varietés führte der Komiker Freddie Frinton ab 1945 den selbst geschriebenen und inzwischen fernsehbekannten Sketch immer wieder auf. Er selbst spielte den Diener, der May Warden als Miss Sophie und ihre nur noch fiktiven, weil verstorbenen Gäste bei ihrem 90. Geburtstag Runde um Runde bedient und dabei deren Rollen inclusive Alkoholgenuss mitübernehmen muss. Diese beiden Schauspieler stehen auch im Mittelpunkt von Battermanns Roman.

Dem England-Fan gelingt vor allem eine einfühlsame Schilderung jener vielleicht auch dort vergangenen Theaterwelt, die noch nicht von Fernsehen und Internet bedroht war und das Unterhaltungsangebot an die Menschen jener Zeit darstellte. Er schildert zugewandt den alten Pförtner Davis in seiner Loge und behauptet der Neffe der Kassendame Mary zu sein, die ihm die Hintergründe der Entstehung des Sketches verraten habe.

Geschiedenes Schauspielerpaar zieht alle Register

Eigentlich also habe man ein Mehrpersonen-Stück namens „Der 90. Geburtstag“ spielen wollen. Wir lernen den Impresario und Regisseur Edward Taylor kennen, dem er so manche Ansicht über das Regieführen und den Sinn des Theaters in die Gedanken legt, die man auch Battermann selbst zuschreiben könnte. Und wir erleben den schwulen Kavalier alter Schule Henry, den jungen Möchtegern-James-Dean Laurence, die schüchterne Assistentin Doris und eben Freddie und May, ein geschiedenes Schauspielerpaar, auf der Bühne und im Leben mit allen Wassern gewaschen. Spinnefeind nun zwar, aber schon bald in der Rache an Taylor vereint.

Lilo Wanders in Braunschweig- Theater, Sex und wahre Liebe

Denn, Vorsicht Spoiler-Alarm, nach und nach verschwinden alle schon zur Probe angereisten Schauspieler. Aber ein Mann wie Taylor gibt eben nicht auf.

Typenkomödie mit Theater-Nostalgie

Das liest sich alles butterweich und heimelig. Sofort hat man die Schauspielgesellschaft aus der Miss-Marple-Verfilmung „Vier Frauen und ein Mord“ vor Augen. Man möchte sich im alten Pavilion Theatre ein Abo nehmen und Strieses Geist des auch mal improvisierten, aber immer herzensvollen Theaterspielens hochhalten. Natürlich ist es eine Typenkomödie, die vielfach Klischees zur Basis hat. Was nicht heißt, dass es den coolen jungen Aufreißer und die auf den Mut zur Lust wartende Assistentin nicht geben kann. Dass der schwule Henry in der Aufforderung zum Mantelausziehen hingegen eine Anmache des zur eigenen Umpolung bereiten Regisseurs vermutet, ist kaum glaublich.

Als man sich Fake News noch ins Gesicht sagte

Im Roman erfährt man auch, wie aus Zufällen und Unvollkommenheiten zündende Pointen wie das Tigerfell als Stolperfalle entstehen. Über allem liegt eine freundliche Theater-Nostalgie und ein liebevoller Humor. Battermann spendet die Erlöse übrigens von der Pandemie betroffenen freien Schauspielern. Ein schönes Weihnachtsgeschenk.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de