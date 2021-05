Oscar-Verleihung 2022 findet erst im März statt

Die Oscar-Trophäen sollen im kommenden Jahr nicht wie ursprünglich geplant im Februar, sondern erst Ende März vergeben werden. Die Filmakademie in Beverly Hills gab jetzt die Eckdaten für Hollywoods wichtigste Preisverleihung bekannt.

Die 94. Academy Awards sollen demnach am 27. März 2022 im traditionellen Dolby Theatre in Hollywood über die Bühne gehen. Zunächst hatten die Veranstalter Ende Februar terminiert. Die Oscar-Nominierungen sollen am 8. Februar verkündet werden.

Immer wieder Verschiebungen

Die Corona-Pandemie hatte in diesem Jahr den Terminplan durcheinandergeworfen. Bereits im vorigen Juni hatte die Oscar-Akademie die Reißleine gezogen und die 93. Academy Awards von Ende Februar auf Ende April 2021 verlegt. Mit dem Aufschub wollte man Filmemachern die Möglichkeit geben, ihre Projekte fertigzustellen. Statt bis Ende Dezember lief die Frist für die Filmveröffentlichung bis Ende Februar. Für die Verleihung im Jahr 2022 gilt wieder die übliche Frist, die Anwärter bis zum Jahresende in Kinos zu zeigen.

Die 93. Verleihung der Academy Awards Ende April hatte wegen Corona in einem deutlich kleineren Rahmen stattgefunden. Hauptschauplatz war das historische Bahnhofsgebäude der Union Station in Los Angeles mit weniger als 200 Gästen. Im Dolby Theatre in Hollywood haben dagegen mehr als 3000 Menschen Platz.

© dpa-infocom, dpa:210527-99-768254/5