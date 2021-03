Kenneth Branagh dreht Musik-Spielfilm über die Bee Gees

Der britische Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur Kenneth Branagh (60) will einen Spielfilm über die Bee Gees drehen, wie die US-Branchenportale "Variety" und "Deadline.com" berichteten.

Das noch titellose Biopic über die legendäre australisch-britische Band um die Brüder Barry, Maurice und Robin Gibb soll deren rasanten Aufstieg aber auch die Abstürze, Drogenexzesse und Familienprobleme nachzeichnen. Die Bee Gees mit weltweit mehr als 200 Millionen Plattenverkäufen waren Ende der 70er Jahre auf dem Höhepunkt ihrer turbulenten Karriere. Bee-Gees-Lieder wie "Night Fever" oder "How Deep Is Your Love" vom Film-Soundtrack "Saturday Night Fever" dominierten Radios und Charts.

Barry Gibb (74), der einzige noch lebende der Brüder, soll als ausführender Produzent mitwirken. Beteiligt sind auch Steven Spielbergs Amblin Entertainment und "Bohemian Rhapsody"-Produzent Graham King. Gibb war im vorigen Jahr auch an der Dokumentation "The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart" beteiligt.

