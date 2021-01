Braunschweiger Videoperformance aus dem Bauminnern

Da muss der alte Theaterfreund nochmal über seinen Schatten springen: Zwar liebt er die Bäume und möchte mehr über „Amalies Land“ erfahren, aber die Braunschweiger Performance-Gruppe Blackhole Factory musste sich coronabedingt ganz aufs Internet verlegen, und da muss man mit drei gleichzeitig geöffneten Browserfenstern umzugehen verstehen. Aber Martin Slawig leitet einen so behutsam durch die Anmeldeprozesse, dass der Anteil der Technik am Erkunden der Natur gut zu bewältigen ist.

Der technische Tüftler des Konzepts Martin Slawig. Foto: Blackhole Factory

Erzählt wird die Geschichte einer alten Bruchweide in Bonaforth bei Hannoversch Münden. Dort steht sie auf dem frisch erworbenen Grundstück von Slawig und seiner Performancepartnerin Elke Utermöhlen, deren Familie seit Generationen in diesem Dorf lebt. Sie kennt den jetzt circa achtzigjährigen Baum schon aus ihrer Kindheit, weil er auf dem Grabeland ihrer Verwandten stand. Slawig und Utermöhlen haben sich im Lockdown wieder ins Homeoffice auf dem Lande zurückgezogen. Aber die Blackhole Factory ist für ihre Stücke zwischen darstellender und audiovisueller Kunst nebst interaktivem Technikeinsatz bekannt. Die Not beförderte nun diese Tugend: „Eigentlich wollten wir nur das Videoklangbild des Baumes in die Performance im Theater übertragen, aber nun müssen wir auch die Zuschauer digital zuschalten“, erläutert Slawig.

Natur und Technik – kein Gegensatz? Natürlich verorten Slawig und Utermöhlen ihr Projekt vor dem Hintergrund zerstörerischer Eingriffe des Menschen in die Natur. Auch große, alte Bäume sind entgegen allen Beteuerungen der Städte zu Klima- und Artenschutz nie sicher vor der Abholzung zugunsten weiterer Bodenversiegelung. „In der Diskussion um das Anthropozän geht es aber darum, der Natur ihr Recht zu geben und Verträge mit ihr zu schließen, statt nur über sie zu verfügen“, erläutert Slawig. Ihre Performance wolle dem bewundernden Zuhören dienen, Kontemplation und Respekt schaffen, und dazu sei die Technik ein probates Hilfsmittel.

Tatsächlich, ist man drin in der „Show“, faszinieren die eher beruhigenden Klänge, machen die verfremdeten Bilder von Blättern und Rinde, Pilzen und Insekten, von Utermöhlen, die im weißen Kleid durch die Wiese zum Baum streift wie Tschechows Kirschgarten-Besitzerin, oder einer Blindschleiche, die sich durchs Moos schlängelt, im Kopf das Fenster zu eigenen Geschichten auf. Und auch Utermöhlen erzählt, von den Urgroßeltern, die mit Steinen aus dem Bach das Fundament zu ihrem eigenen Haus legten. Von dem Grabeland, auf dem die Familie lebenswichtiges Gemüse zog. Und von den kleinen Geschenken, manchmal Stoffe oder Bänder nur, die die Mutter dem Malchen, der titelgebenden Amalie, unter einen großen Baum legte, damals war es eine Linde, um ihr bei der Gartenarbeit eine kleine Freude zu machen. Aus solchen Stoffen sind Märchen gemacht.

Der zuweilen mystische Soundtrack freilich wurde mit aufwendiger Technik generiert. Slawig hat (mit Martin Kroll) zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten Videoaufnahmen am Baum gemacht, u.a. auch mit einer Drohne von oben, einem Mikroskop auf Blättern und Moos und einem Endoskop tief in den Rindenfurchen. Noch spannender ist der akustische Eintrag: Sein Mikro fängt nicht nur das Knacken der Äste und rascheln der Blätter im Wind ein. Mit einem Geophon, das an sich Bodenschwingungen erfasst, hat er tief in den Baum hineingehorcht, ein Ameisennest gefunden, aber vor allem festgestellt, wie sich Geräusche von außen auch im Innern des Baumes gedämpft noch fortsetzen. Flugzeuge oder das Anspringen der Turbine an der nahen Fulda ließen sich hier noch wahrnehmen.

Das ist akustisch vielleicht der aufregendste, zugleich aber tief berührende Teil, wenn man mit dem Navigator auf dem Abbild des Baumes herumfahren und die Töne an den verschiedenen Stellen im Baum abrufen kann. Am besten aber, man verweilt an einer Stelle und hört dem Baum zu, gibt sich dem hin, was nur da gerade alles in mählicher Entwicklung geschieht. Und wer weiß, was es ist. Die Töne künden Geheimnis.

Und auch die anderen Daten, die Slawig mit seinen Messgeräten am Baum dauernd erfasst, Temperatur, Lichteinfall, Erschütterung und Elektroleitfähigkeit, werden benutzt, mit undurchschaubaren Algorithmen in Farben und Klänge verwandelt, die die Videobilder verfremden. Das sieht manchmal aus, als seien die Fasern mit Rost, Grünspan oder anderen metallurgischen Ausfällungen überzogen. Man kann also nicht an der Verblauung die Kälte feststellen, so einfach ist die Umsetzung nicht. „Nein, wir wollen ja das Geheimnis des Baumes bewahren“, sagt Slawig.

Bei der Navigation kommt noch das Interaktive ins Spiel, das die Blackhole-Factoristen dem Internet abgetrotzt haben: „Wir lassen drei Personen gleichzeitig in eine Performance. Sie stellen sich anfangs kurz vor. Dann navigieren sie gleichzeitig, wobei der Curser immer einen Mittelwert aus den Bewegungen aller bildet. Laufen sie sehr auseinander, bleibt er also ziemlich in der Mitte. Wenn man sich auch mal den Erkundungen der anderen anschließt, kommt man auch in die Ecken und entdeckt Neues“, so Slawig. So ein kleines Augenzwinkern Richtung Gemeinschaftsbildung.

Immerhin, über die sozialen Netzwerke und Freak-Gruppen für die entsprechende Mess- und Computertechnik hat Blackhole Factory nun Zuschauer von Indonesien bis Kanada, von den Jungferninseln in der Karibik bis Australien, aber natürlich auch aus der Region. Die Performances werden auch auf Englisch angeboten und der Nachfrage angepasst. 20 sind schon ausgebucht. Sie sind kostenlos. „Ein Bezahlsystem wäre zu umständlich gewesen bei nur drei Besuchern pro Vorstellung“, so Slawig.

Im Übrigen will auch die Blackhole Factory nach dem Lockdown wieder zurück ins Theater mit Zuschauerlivepräsenz, auch wenn sie mit vielen technischen Mitteln arbeiten. Das Publikum und seine Reaktionen zu spüren sei wichtig, selbst wenn man wie er bei der Performance oft nur hinterm Mischpult sitzt.

Eine tragische Pointe gibt es auch noch: Während des Projekts drohte die alte Bruchweide zu zerbrechen, das sei bei diesen Bäumen nach so vielen Jahren natürlich. „Wir mussten sie dann stark stutzen. Das tat uns im Herzen weh“, berichtet Slawig. „Aber sie hat wieder ausgeschlagen, der Baum lebt.“

Infos und Anmeldung unter www.blackhole-factory.com/amalie.