Ein Verein für Braunschweigs freche Künstlerin Galka

Sie war eine unkonventionelle Frau, die kompromisslos und frech schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts für ihre Kunstleidenschaft einstand. Galka Emmy Scheyer, geboren 1889 in Braunschweig, gestorben 1945 in Los Angeles, gehört sicher zu den schillerndsten Figuren der Region wie der internationalen Kunstgeschichte, in die sie als Agentin der „Blauen Vier“, also der weltberühmten Expressionisten Kandinsky, Jawlensky, Klee und Feininger, einging.

Nun hat sie ihren eigenen Freundeskreis: Seit Jahresende gibt es das Galka-Emmy-Scheyer-Zentrum mit Sitz in Braunschweig, Vorsitzender ist der Dramaturg Gilbert Holzgang, der 2019 bereits ein Stück über sie geschrieben und es auch inszeniert hat. Es trug wesentlich zur Wiederentdeckung der Künstlerin und vor allem Kunstvermittlerin bei.

Galka heißt auf Russisch die Dohle, ein lauter Vogel

„Ich mag die freche Galka“, sagt Holzgang am Telefon, „ihre Ecken, Kanten und Unerträglichkeiten.“ Und das muss man wohl auch, wenn man jeden Tag sechs bis sieben Stunden an einem Buch über sie schreibt. Galka sei ihrer Zeit voraus gewesen, habe auf dem Monte Verità in der Schweiz alternative Lebensformen probiert, sich sehr emanzipiert benommen und zum Beispiel nie als „Fräulein“ oder „Miss“ titulieren lassen, sondern auf „Frau“ und „Mrs.“ bestanden.

Wenn sie vor Mäzenen, etwa in der Kestner-Gesellschaft Hannover, zu Ausstellungen ihrer Blauen Vier Vorträge hielt, habe sie hinterher sehr auf Ankäufe insistiert und die Zurückhaltung der feinen Gesellschaft mit erhobenen Augenbrauen abgestraft, berichtet Holzgang aus Augenzeugenberichten.

Der Dramaturg Gilbert Holzgang. Foto: Klaus G. Kohn

„Na, und dann hat sie wohl in Gesprächen sehr hartnäckig und laut Widerworte gegeben, so dass Jawlensky ihr den Namen Galka, das ist Russisch für Dohle, gab, ein wohl sehr laut schimpfender Vogel.“

Holzgang schreibt eine Biografie über sie

Sein Buch sei schon weit gediehen, werde eine erzählerische Biografie mit vielen wissenschaftlichen Fußnoten, keine Fiktion. Und mit womöglich vielen Bildern. Denn darum ist es Holzgang vor allem zu tun: Galka Scheyers eigene Werke und die ihrer Braunschweiger Freunde wie Gustav Lehmann, Albert Hamburger, Käthe Evers und Elsa Daubert wieder in Erinnerung zu rufen, zu dokumentieren und zu analysieren.

Dazu soll auch das Galka-Scheyer-Zentrum beitragen. Denn viele Werke und Materialien, Briefe oder Fotoalben etwa, vermutet er noch in Privatbesitz, irgendwo auf Braunschweiger Dachböden oder unidentifiziert hinterm Kleiderschrank. 1919 habe sie eigene Bilder in Braunschweig ausgestellt, auch viele verkauft, die gelte es wiederzufinden. „Galka signierte auch mit Renée oder Ray. Renée heißt die Wiedergeborene, und tatsächlich hat sie von ihrer Herkunft aus einer reichen jüdischen Braunschweiger Konservenfabrikantenfamilie nicht mehr viel wissen wollen.“

Galka malte selbst und verkaufte ihre Bilder auch in Braunschweig

Galka studierte mit den Braunschweiger Künstlerfreunden in München bei dem Neoimpressionisten Charles Palmié, lebte in Brüssel und der Schweiz, wo sie 1916 Alexej von Jawlensky kennenlernte, durch ihn später am Weimarer Bauhaus die anderen Expressionisten. 1924 ging sie in die USA, um auch dort die „Blaue Vier“ zu vertreten.

Jawlensky habe immer kolportiert, dass Galka nach der Begeisterung für sein Werk ihr eigenes Schaffen aufgegeben habe, sagt Holzgang, aber er habe Gegenbeweise gefunden. „1918, 21, 24 sind eigene Werke entstanden, über die sie schreibt, eines ist erhalten. In New York malte sie zum Beispiel Sonnenuntergänge.“

In ihrem Haus in Hollywood war auch Marlene Dietrich zu Gast

Galka habe in Amerika aber auch Werke ihrer und anderer Künstler gesammelt. Der Nachlass ging ans Norton-Simon-Museum in Pasadena, die Briefe ans Getty Research Institute, beide in der Nähe ihres letzten Wohnorts Los Angeles. Hunderte von Briefen habe ihm das Getty Institute per Mikrofiche zugänglich gemacht. In Corona-Zeiten seien Anfragen langwierig, weil auch die dortigen Kollegen im Homeoffice seien und nur in Ausnahmefällen zum Heraussuchen ins Archiv gehen dürfen.

Die Arbeit sei aber keinesfalls knochentrocken, betont Holzgang. Erstens gehe es ja um Kunst. Und zweitens habe Galka in den 40er Jahren in Hollywood illustre Bekanntschaften gepflegt. Mit dem Komponisten Arnold Schönberg oder dem Filmemacher Josef von Sternberg etwa. Greta Garbo sei ebenso in ihrem Haus zu Gast gewesen wie Marlene Dietrich – „aber nie gleichzeitig“. Holzgang hat auch eine Bildanfrage ans Filmarchiv in Berlin laufen, da es gemeinsame Fotos mit der Dietrich geben müsse. Briefe weniger, „die beiden haben laut anderen Zeugnissen lieber miteinander telefoniert.“

Vereins-Mitglieder bereits in Berlin und New York

Für den 71-Jährigen ist Galka ein Herzensprojekt geworden, das ihn gut durch die Corona-Isolation trage. „Ein zweites Stück, diesmal über ihre Zeit in Amerika, ist fertig, wir würden es gern im Oktober zeigen, aber wer weiß, ob das schon möglich sein wird“, sagt er.

Dass die internationale Galka-Scheyer-Forschung nun seit dem Symposium im November 2019 mit dem Verein ihr Zentrum in Braunschweig bekomme, findet er auch für die Region wichtig. An Galkas weltoffene, freche Art dürfe man ruhig öfter anknüpfen. Die Forscherinnen Isabel Wünsche von der Uni Bremen und Renate Evers vom Leo-Baeck-Institut New York sind schon Mitglied geworden.

Galka-Scheyer-Ausstellung ist geplant

„Mitglieder tragen durch ihren Beitrag von 50 Euro oder Spenden dazu bei, dass die Homepage professionalisiert wird, wir weiter Leben und Werk Galka Scheyers und ihrer Freunde erforschen und öffentlichkeitswirksam darstellen können“, resümiert Holzgang. Auch das Braunschweiger Kulturinstitut und das niedersächsische Kulturministerium hätten Unterstützung für Projekte Unterstützung signalisiert.

Eine Ausstellung im Städtischen und im Anton-Ulrich-Museum wurde mehrfach in Aussicht gestellt, aber Corona verschiebt hier freilich alle Abläufe. Stünde der HBK eine Forschungsprofessur zugunsten dieser früh emanzipierten Künstlerin nicht gut an? „Das wäre toll, wenn sich so etwas ergeben würde.“

Holzgang freut sich aber über jegliche Hinweise zum Themenfeld, auch Tipps über Werke, die in Auktionen auftauchen. „Jeder, auch Nicht-Mitglieder, trägt damit zum Projekt bei, ganz demokratisch, und wir empfinden sie alle als Helfer und Freunde.“

Weitere Infos unter www.galka-scheyer.de oder unter der Telefonnummer (0531) 70745421.