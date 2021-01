Theater hat’s nicht leicht im NDR

Wenn’s um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht und etwaige Beitragshöhungen ist die Begründung stets die besondere Verantwortung für seriöse politische Information und kulturelle Ansprüche jenseits der Mainstream-Unterhaltung. Der NDR als Haussender unserer Region ist da im ersteren Bereich prominent aufgestellt: Die „Tagesschau“, für viele noch immer der Inbegriff einer Nachrichtensendung, wird unter Federführung des NDR für die gesamte ARD produziert. Und NDR-Fernseh-Programmdirektor Frank Beckmann verweist in unserem Telefongespräch denn auch mit Wonne darauf, dass die „Tagesschau“ mit durchschnittlich 11,78 Millionen Zuschauern die wichtigste Nachrichtensendung Deutschlands ist. „Und zwar auch bei den jungen Leuten zwischen 14 und 29!“

In Norddeutschland liege der NDR mit 82 Prozent Vertrauensquote sogar knapp vor der Stiftung Warentest. „Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, dass die Menschen, wenn es wirklich wichtig ist, auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vertrauen, auch auf die Tageszeitungen. Facebook kommt da nur auf 12 Prozent.“ Mit der regionalen Berichterstattung etwa bei „Hallo Niedersachsen“, erreiche man täglich 1,36 Millionen Zuschauer. „Die regional sehr unterschiedlichen Corona-Maßnahmen haben die Bedeutung der Regionalprogramme nochmal verstärkt“, sagt Beckmann.

Wochentags Infosendungen zur besten Sendezeit

Er betont aber auch, dass damit die Informationssendungen nicht erschöpft seien. „Wir bieten montags bis freitags jeden Abend zur besten Sendezeit ein Infoformat an, das machen nicht alle Dritten Programme so. Bei uns reicht das vom Wirtschaftsmagazin über Medizin zu Expeditionen ins Tierreich und Mare TV.“ Nur am Wochenende widme man sich der Unterhaltung.

Ist da der gern polemisch zugespitzte Eindruck: Kochen, Krimi, Quiz ganz falsch? An diesem Sonnabend war es wieder so, dabei gleich zwei Krimis hintereinander. Musikalische Shows wie beim „Kessel Buntes“ des MDR oder die gute alte „Schaubude“ des NDR mit ihrer Mischung aus Stars, Musik und Plauderei sucht man gegenwärtig im NDR meist vergeblich. „Tja, die ,Schaubude‘. Ob die heute noch so gut ankäme. Heute wird mehr Tempo und auch Aufwand erwartet. Ich selbst war als Kind Peter-Frankenfeld-Fan, aber als ich neulich mal einige Ausschnitte gesehen habe, wurde mir wieder deutlich, dass man heute schon ganz anders guckt.“ Man produziere Florian Silbereisens Musikanten, ansonsten sei der Schlager Spezialität des MDR. „Aber wir machen den ESC!“

Beiträge in der Mediathek unterliegen gesetzlicher Verweilfrist

Im Übrigen unterstreicht er: „Sie müssen auch immer das Gesamtprogramm sehen. Wenn es im Ersten den ,Tatort‘ gibt, läuft bei uns garantiert kein Krimi. Und wenn wir am Sonnabend einen Krimiabend mit gleich zwei Sendungen machen, dann ist das ein Angebot an die Fans, es sich richtig gemütlich zu machen. Sie können dann aber bei den anderen Landessendern oder Arte auch was ganz Anderes sehen.“

Beckmann verweist auch auf die Mediathek, in der jederzeit viele Formate via Internet abrufbar seien. In der es Jan Fedder als Hafenpastor oder die Aufzeichnungen des Ohnsorg-Theaters aber derzeit nicht gibt. „Es gibt eine gesetzliche Verweilfrist, nach der wir Produktionen aus dem Angebot nehmen müssen. Und manchmal gibt es Vertragsregelungen mit den Produzenten oder Autoren, die eine Übernahme in die Mediathek verhindern. Da ist aber gerade einiges in Bewegung“, so Beckmann.

Quizformate wurden international verkauft

Wovon es nun aber genug gibt im NDR, das sind Quizsendungen. Aber lebhaft schildert Beckmann, Quiz sei nicht gleich Quiz. „Gefragt, gejagt“ mit Alexander Bommes, das sich als Leiste wochentags durchs Nachmittagsprogramm zieht, sei ein schnelles Frage-Antwort-Spiel und von den Zuschauern unheimlich gefragt. „Wer weiß denn sowas?“ mit Kai Pflaume sei eher eine Show mit Prominenten und viel Humor. „Das Konzept haben wir vielfach international verkauft“, berichtet Beckmann stolz. Auch das „Quizduell“ mit Jörg Pilawa. Das Duell ist interaktiv, die Kandidaten treten gegen die Zuschauer via Internet an. Das hat jetzt bei Corona, wo es keine Shows mit Studiopublikum geben konnte, wunderbar funktioniert.“

Der Fernsehprogrammdirektor des Norddeutschen Rundfunks (NDR) Frank Beckmann. Foto: dpa

Beckmann verweist noch auf einen ganzen Strauß Sonnabendabendunterhaltung, vom Wettstreit „Klein gegen Groß“ über „Verstehen Sie Spaß?“ bis zur Satire „Extra 3“, die es sogar ins Erste geschafft hat. Es gibt Kult-Sendungen wie den „Tatortreiniger“, die Talkshow „Drei nach neun“, „Inas Nacht“ und die Serie „Neues aus Büttenwarder“. Letzteres wird auch auf Platt synchronisiert, Ina Müller könnte zumindest platt schnacken. Nun also Kultur: Was tut der NDR zur Pflege des Niederdeutschen? Aushängeschild sei da der plattdeutsche Schreibwettbewerb „Vertell doch mal“, der zum 33. Mal stattfinde und dessen Botschafterin Ina Müller ist. Die Siegergeschichten lesen Schauspieler des Hamburger Ohnsorg-Theaters bei einer virtuellen Gala im Sommer. Es würden auch weiterhin Inszenierungen des Ohnsorg-Theaters im NDR übertragen, sagt Beckmann, allerdings auf Hochdeutsch. Und auch nur Komödien, ernsthafte Produktionen gab es lange nicht im Fernsehen, selbst Siegfried Lenz‘ „De Mann in’n Stroom“ oder die Eröffnung des neuen Hauses mit Shakespeares „En Sommernachtsdroom“ wurden nicht übertragen.

Opernübertragung bislang nur vom Maschsee, nicht vom Braunschweiger Burgplatz

Andere Theater, Opern, Ballett aus den Nordländern ebensowenig. „Wir berichten darüber natürlich in unseren Regionalmagazinen. Unsere Erfahrung ist, dass sich der Zauber einer Theateraufführung im Fernsehen nicht überträgt.“ Produziert würden manchmal Konzerte des Schleswig-Holstein-Musikfestivals, die meist für 3 Sat oder Arte bestimmt sind, auch gebe es Streaming aus der Elbphilharmonie, so Beckmann. Einmal im Jahr werde die Open-Air-Operngala am Maschsee in Hannover übertragen. Während dabei eine Oper konzertant, aber mit Stars geboten wird, ist beim Burgplatz-Openair in Braunschweig eine Oper vollständig inszeniert 20 Mal vor ausverkaufter Arena zu erleben. Übertragen wurde sie noch nie.

„Bei den enormen Kosten so einer Übertragung müssen wir abwägen, ob das Ereignis wirklich für ganz Norddeutschland eine Ausstrahlung hat, ob wir damit angemessen viele Zuschauer erreichen und auch, ob wir es adäquat abbilden können. Das ist bei Inszenierungen durchaus schwierig, und jeder Opernfan und Feuilletonist beteuert ja auch, dass Fernsehaufzeichnungen den Zauber einer Aufführung nicht ersetzen“, so Beckmann.

Siegfried-Lenz-Verfilmungen abgeschlossen, Ehm Welk noch unentdeckt

Und wenn man wenigstens einige besondere Produktionen aus den Theatern und Opernhäusern des Nordens so dokumentieren würde? „Da gibt es ja sehr viele Häuser. Wir glauben nicht, dass das bei den Zuschauern große Akzeptanz fände, und wollen eher durch unsere Berichterstattung in den Magazinen Lust auf Theaterbesuche machen“, erklärt der Programmdirektor.

Bücher sind sicher noch spröder fürs Fernsehen. Das Kulturjournal geht seit vielen Jahren regelmäßig mit „Der Norden liest“ auf Lesetour und streamte zum Beispiel im November eine Lesung mit Daniel Kehlmann aus dem zuschauerlosen Lessingtheater in Wolfenbüttel. Norddeutsche Literatur kann aber auch in Fernsehspielen bekannt werden. Beckmann verweist stolz auf den Abschluss der Siegfried-Lenz-Verfilmungen – im vergangenen Jahr wurde „Der Überläufer“ im Ersten ausgestrahlt. Und wenn man aus Ehm Welks „Lebensuhr des Gottlieb Grambauer“, eine Art bäuerliche Buddenbrooks-Chronik über drei Generationen in Vorpommern, einen Mehrteiler machte? „Wir sind immer auf der Suche nach regionalen literarischen Stoffen“, gibt sich Beckmann offen. Er verweist auch auf die Debütfilmreihe „Nordlichter“, in der erzählerische Mini-Serien von Nachwuchsregisseuren realisiert werden können.

Es gibt also Nischen für Kultur bei den Öffentlich-Rechtlichen. Die regionale Kultur hat es, zumal in einem breitflächigen Mehrländersender wie dem NDR, aber schwerer als die überregionale, die mit Spartensendern wie Arte versorgt wird.