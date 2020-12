Jean-Michel Jarre plant virtuelles Notre-Dame-Konzert

"Welcome To The Other Side" heißt das Konzertspektakel von Jean-Michel Jarre.

Elektropop-Pionier Jean-Michel Jarre (72) will am Silvesterabend in Paris ein Konzert als Avatar geben. Dabei wird Jarre in der virtuellen Kulisse von Notre-Dame auftreten, wie die Stadt Paris und seine Plattenfirma mitteilten.

Das Konzert soll um 23.25 Uhr beginnen und rund 45 Minuten dauern. Es werde auf diversen Plattformen übertragen. Jarre will dabei live in einem Studio nahe Notre-Dame performen.

Jarre hatte bereits im Sommer als Avatar ein virtuelles Konzert in Paris gegeben. Damals spielte er anlässlich der "Fête de la Musique". Der Soundmagier war mit dem Album "Oxygène" vor mehr als 40 Jahren international bekannt geworden.

Notre-Dame war im Frühjahr 2019 bei einem Brand schwer beschädigt worden. Die Sicherungsarbeiten dauern noch an. An Heiligabend soll aber erstmals der Chor der Kathedrale ein Konzert in dem gotischen Meisterwerk geben.

