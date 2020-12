CD mit Liedern der Braunschweiger Komponistin Anna Teichmüller

Natürlich gab es mehr Komponistinnen als die zwei, drei heute bekannten. Die Braunschweiger Musikpädagogin Claudia Bigos hat die Forschung in diesem Feld zu ihrer Sache gemacht. Nach einem Konzert mit heute unbekannten Komponistinnen des 19. Jahrhunderts, das ebenfalls auf CD dokumentiert ist, bekam sie von Anna-Mathilde Fischer aus Braunschweig den Tipp, sich mal Anna Teichmüller vorzunehmen, ihre Großnichte und Tochter des Braunschweiger Philosophieprofessors Gustav Teichmüller.

Was sofort geschah. Gemeinsam sicherte man Noten, Bigos sichtete die Werke, woraus zwei Konzerte im Frühjahr bestritten wurden. Die CD liegt nun vor.

Komponiert in Hauptmanns Künstlerkolonie zu Schreiberhau

Anna Teichmüller hatte auf ihren zahlreichen Lebensstationen zwischen Göttingen und Petersburg, Basel und dem estnischen Dorpat (heute Tartu) in Jena Carl Hauptmann kennengelernt, den dichtenden Dichterbruder. Sie zog zu ihnen in die Künstlerkolonie ins schlesische Schreiberhau, wurde wohl vor allem von Carl zum Komponieren ermutigt und vertonte bevorzugt seine Gedichte. Überhaupt sind die meisten von Teichmüllers Kompositionen Klavierlieder, entstanden also vermutlich oft für privaten Gebrauch, wurden aber verlegt. Anna Teichmüller verstand sich durchaus als Komponistin, die auch ein Werkverzeichnis anlegte, erläutert Bigos.

Eine wiederentdeckte Komponistin aus Braunschweiger Familie

16 Lieder vereint die CD, eine Auswahl von Opus 1 bis 34. In der Gestaltung von Danuta Dulska und dem ehemaligen Staatstheater-Korrepetitor Burkhard Bauche überzeugen vor allem die im Volksliedton oder fröhlich-flott gehaltenen Lieder wie der freundliche Dreiertakt von „Vor der Himmelstür“ oder „Blütenschwerer Mai“, dem ruhigen Harfenlied. Rilkes „Maria“ gerät schon Teichmüller zu frömmelnd, das Sterben in der Fremde von „Mandschurisch“ wirkt heute übertragisch, Carl Hauptmanns nietzscheanisches „Die einsame Macht“ hyperexpressiv. Teichmüller legt da in Chromatik und dramatischer Emphase tüchtig auf. Und Dulskas Sopran ist in solchen Bögen und Stürmen überfordert, wird oft scharf. Man müsste diese Lieder mit weich blühendem Sopran in den Jugendstil zurückholen.

Aparte Stücke auch für Geige oder Cello und Klavier

So wie es in der „Kleinen Suite“ für Violine und Klavier die melancholisch schmelzige Geige (Alma Micke) vormacht. Hübsch auch die rankenartigen Umspielungen von Sopran und Bariton zu Löns’ „Rose im Schnee“. Der füllig leuchtende Sopran von Franziska Abram steht den Duetten gut an, Friedemann Gottschlich ist ein satter tiefer Part, wohlig-bassig in der Nachthymne, verengt allerdings in den Höhen des Solos „Waldnacht“.

Cellist Tim Posner und Pianist Alexander Vorontsov sorgen für eine weichere Abmischung, die Teichmüllers spätromantische, Fin-de-Siècle-verhangene Stimmung gut zum Ausdruck bringt. Verarmt ist sie in Schreiberhau gestorben. Claudia Bigos hat ihr mit der CD ein ehrendes Andenken bereitet.