Braunschweig statt Met: Julie Adams singt am Staatstheater

Stell dir vor es ist Oper, und keiner darf hin. Braunschweigs Opernensemble und das Staatsorchester haben eifrig geprobt, mit der Generalprobe am Wochenende aber ist Dvoráks „Rusalka“ erstmal wieder abgetaucht, die Produktion bleibt im Repertoire auf Abruf für Nach-Lockdown-Zeiten. Inzwischen wird nun Händels „Alcina“ vorbereitet, deren Premiere am 16. Januar dann hoffentlich vor Publikum stattfinden kann.

Julie Adams, die für ihr Rusalka-Debüt nach Braunschweig gekommen war, befindet sich wieder auf dem Heimweg nach Los Angeles. Die junge Sopranistin, die in diesen Tagen ursprünglich an der New Yorker Met hätte debütieren sollen, bleibt so wiederum ohne Publikum. „Die Met hatte die laufende Saison komplett abgesagt. Also war ich frei für Braunschweig“, erzählt Julie Adams bei unserem Distanz-Treff im Spohr-Saal.

Ehrlich gesagt sei ihr das Braunschweiger Engagement sogar lieber gewesen, weil sie an der Met bloß die kleine Partie der Stimme des Falken in Strauss’ „Frau ohne Schatten“ hätte singen dürfen, in Braunschweig aber wichtige Fachpartien wie Rusalka, Erste Dame in Mozarts „Zauberflöte“ und Madama Butterfly beim nächsten Burgplatz-Openair. Denn das Spielen auf der Bühne ist ihr wichtig. Gleich nach der Ausbildung in San Francisco hatte sie dem Opernstudio der Met einen Korb gegeben: „Mir wurde gesagt, dass ich Partien nur covern würde, also einstudieren für etwaig ausfallende Kolleginnen. Auftritte bekäme ich nur bei Liederabenden in der Nationalbibliothek“, berichtet Julie Adams.

Musical-Ausbildung mit Placido Domingos Enkel

Sie zog deshalb das Studio der San Francisco Opera vor, wo sie auch viel covern musste – „meine Stimme ist zu groß für die leichten Opern, aber in den schweren setzt man Anfänger noch nicht ein“. Doch mit Mimi in „La Bohème“, später auch der Blanche in André Previns Tennessee-Williams-Oper „A Streetcar Named Desire“ und Freia in Wagners „Rheingold“ konnte sie dort wichtige Rollen übernehmen. „Ich habe schon so viele im Repertoire, die ich endlich auf die Bühne bringen will“, sagt Julie Adams, daher hat sie Lust auf Deutschland mit seinen vielen mittelgroßen Häusern wie Braunschweig. Das deutsche und slawische Fach läge ihr, Janáceks Jenufa oder Wagners Eva aus den „Meistersingern“, die sie alle schon studiert hat. „Elsa im ,Lohengrin’ wäre jetzt ideal für mich“, sagt Julie Adams, „oder Strauss’ Feldmarschallin im ,Rosenkavalier’.“

Musik swingt ihrer Familie im Blut. Onkel Jazz-Trompeter, Bruder im Pop-Wettbewerb bei „American Idol“, ging auch ihr Streben erstmal zu den flotten Rhythmen des Musicals. „Tanzen war nicht so meins, die Lehrer liebten vor allem meine Stimme, also sollte ich mich zwischen Vocal Jazz und Oper entscheiden. Da auch die Oper eine Show ist, wählte ich diesen Zweig“, erzählt die Sopranistin. Dabei war sie selbst erst mit 18 zum ersten Mal in einer Oper. Und ihre Mutter kannte Placido Domingo gar nicht, mit dessen Enkel Dominic Julie Adams im Musical startete. „Man kann sagen, die Oper hat mich gewählt, nicht umgekehrt.“

Die verschmähte Nixe Rusalka darf ihre Wut rauslassen

Auf die „Show“ legt sie weiterhin großen Wert. Wenn Regisseure ihre Sichtweise gut begründen können wie Dirk Schmeding in Braunschweigs „Rusalka“ und Dirigenten offen sind für Gestaltungsfragen wie hier Srba Dinic, dann fühle sie sich wohl. „Beim Lied an den Mond bin ich noch naiv verliebt, aber als der Prinz mich hintergeht, darf ich auch meine Wut rauslassen, das gefällt mir“, sagt Julie Adams. Ihre Nixe Rusalka sei kein Opfer, die Natur wehrt sich.

Die Sängerin stellt sich schon vor, wie sie die Inszenierung im heimischen Wohnzimmer nachspielen wird, um die Details in Erinnerung zu halten. Auf den Ohren eine tschechische Aufnahme. Eine wörtliche Übersetzung und Lautschrift hat sie in der Partitur notiert.

Mit sozialen Medien agiert Julie Adams dezent. „Der Ton der Kommentare ist mir zu rau.“ Selbst wenn es wie bei den Mund-Nase-Masken um Wissenschaft, nicht um Politik gehe: „Maskenverweigerer sollten sich mal auf den Intensivstationen umsehen. Und ihr leichtfertiges Verhalten ist mit schuld daran, dass unsere Opern zubleiben müssen.“