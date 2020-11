Braunschweiger Kirche beerdigt Poetry Slam

Hohelied auf eine Lesebühne: Isabel Kobus beim Gedenkgottesdienst für den Braunschweiger Poetry Slam in St. Michaelis

Braunschweig. Ein junger Pfarrer der Innenstadtgemeinde St. Michaelis gibt in seiner Kirche der „Trauer über ungesagte Worte“ Raum. Das ist auch ein Politikum.

Winter 2020. Viele Kulturzweige sterben ab. Einer bekommt einen Gedenkgottesdienst: der Braunschweiger Poetry Slam Freitagabend in St. Michaelis. In der Innenstadtgemeinde gibt es einen neuen jungen Pfarrer, Jakob Timmermann, der sich auch um die Nöte der Sexarbeiterinnen in der Bruchstraße kümmert. Oder eben um die Subkultur.

Winter 2020. Viele Kulturzweige sterben ab. Einer bekommt einen Gedenkgottesdienst: der Braunschweiger Poetry Slam Freitagabend in St. Michaelis. In der Innenstadtgemeinde gibt es einen neuen jungen Pfarrer, Jakob Timmermann, der sich auch um die Nöte der Sexarbeiterinnen in der Bruchstraße kümmert. Oder eben um die Subkultur.

Es gehe ihm nicht darum, die Corona-Maßnahmen zu kritisieren, sagt Timmermann. Er wolle, „der Trauer einen Raum geben. Denn so verstehe ich unseren Auftrag in der Krise." Der Trauer über „die uninszenierten Opern, über ungespielte Gitarrenriffs, die ungesehenen Filme und heute insbesondere der Trauer über ungesagte Worte." Dominik Bartels kritisiert die Kritiker Aber warum ist er nun gestorben, der arme Poetry Slam? Dazu äußert sich während des gut einstündigen Gottesdienstes eigentlich nur Co-Organisator Dominik Bartels vom Slam-Veranstalterduo Poppin' Poetry, in einem originell gebauten Beitrag mit scharfem Witz und guter Beobachtungsgabe. Bartels fordert das Publikum auf – etwa 40 der 50 erlaubten Plätze in der kühlen Kirche sind besetzt – den besten Trauerredner auf den Slam zu küren. Er mimt Tim, dem Tontechniker, der dem überschaubaren Arbeitsanfall nachtrauert („Mikro, bisschen Licht, zugehört habe ich eigentlich nicht") über den Kassenmann Gregor („die frühen Jahre war'n am schönsten") bis zum misanthropischen Zeitungskritiker Eckbert, der die „pseudointellektuellen Betroffenheits-Lamenti" selbstverliebter Studenten ohnehin hasst und absichtlich alle Namen falsch schreibt (Letzterer Vorwurf ist überzogen). „Für den Kapitalismus ist Kultur ein Luxusgut" Schließlich gibt Bartels noch seinen Compagnon Patrick Schmitz wieder. Der grantelt über „den Kapitalismus, für den Kultur ein Luxusgut ist", das es gnädig ein wenig zu stützen gelte. „Es geht aber nicht um Almosen, es geht um Kompensation für ein Berufsverbot", so Schmitz-Bartels. Und die Totengräber säßen im Rathaus und setzten vor öffentlichkeitswirksam versprochene Zahlungen ein kafkaesk abweisendes Bürokratiemonster. Drei weitere Slammer treten im Gedenkgottesdienst auf, den die junge Gast-Pfarrerin Johanna Klee und Gitarrist Lasse Ebbecke mit Songs begleiten. Zum Thema äußert sich nur die Braunschweigerin Isabel Kobus. Sie habe Deutsch studiert und unterrichtet, aber nirgendwo Freude an Literatur so intensiv erlebt wie bei Slams, „nicht elitär, nicht teuer, urdemokratisch". Jeder könne frei reden, Speaker's Corner. „Jeder Slam hat meinen Horizont erweitert." Kirchen sind nicht der Urgrund der Slammer Und was reden die Slammer so? Sebastian Hahn aus Bremen nutzt den Gedenkgottesdienst, um selbstironisch über das Scheitern seiner Fitness-Bemühungen zu erzählen. Ganz lustig. Paul Weigl aus Berlin bringt eine Trauerrede auf den Tod der deutschen Sprache, in stark parodierender, wegen des Nachhalls aber leider unverständlicher Performance. Kirchen sind eben doch nicht der Urgrund der Slammer. Der freundlichen Aufnahme begegnen sie mit allerlei herablassender Ironie. Und das war er, der Gedenkgottesdienst. Die Auferstehung muss sich lohnen Auf Nachfrage, ob der traditionsreiche, üblicherweise gut besuchte Braunschweiger Slam jetzt wirklich für immer mausetot sei, sagt Mitorganisator Schmitz verschmitzt: „Kirchen sind ja nun Spezialisten für Auferstehung." Es gibt wieder Gespräche zwischen ihm und dem Kulturinstitut, dem er sehr zürnt, dass man Poppin' Poetry aus formellen Gründen und anfangs vielleicht auch einer gewissen Herablassung Mittel aus dem Hilfsfonds der Stadt abgeschlagen hat. Das Institut müht sich nun, eine Förderung oder Zusammenarbeit in der Zukunft zu vereinbaren. Schmitz bleibt erstmal kühl. Die Auferstehung muss sich wohl lohnen.