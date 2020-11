Warum „Damengambit“ auf Netflix einen Schach-Boom auslöst

Für Leute, die es nicht spielen, ist Schach eine öde Angelegenheit. Zwei Leute sitzen sich stundenlang brütend gegenüber und schieben scheinbar emotionslos Holzklötzchen hin und her. Doch in diesen Tagen erlebt das uralte kriegerische Brettspiel einen Boom. Das liegt an der Netflix-Serie „Das Damengambit“. Plötzlich fasziniert es eben auch die Menschen, die es bisher nicht spielten.

Warum das so ist, lässt sich schon aus der ersten Folge erahnen. Die Serie lädt das Klötzchen-Schieben mit beinahe diabolischer Magie auf. Unheimliche Dinge geschehen, unbegreifliche Veränderungen, man wähnt sich phasenweise in einer Gothic Novel.

Das fängt schon beim Setting an: „Das Damengambit“ spielt in einem düsteren, spießig verklemmten Waisenheim der 1950er Jahre. Die neunjährige Beth Harmon, wie durch ein Wunder einem Autounfall unverletzt entronnen, rothaarig, mit einem sehr ernsten, sehr bleichen Gesicht, mit großen, kalt forschenden Augen, sieht eines Tages im trübfunzeligen Heimkeller einen mürrischen alten Mann Schach mit sich selber spielen.

Von diesem Augenblick an ist sie ... nein, nicht fasziniert. Sie ist besessen. Wenn sie nachts aus ihrem Reihenbett in die Mondnacht schaut, verwandeln sich die Äste vor dem Fenster in ein Schachbrettmuster. Wie unheimliche Gäste wachsen riesige graue Könige, Damen und Läufer von der Decke hinunter. Beth bewegt sie durch pure Imagination.

Äußerlich unbewegt, lernt sie rasend schnell, haut alles vom Brett, was ihr in die Quere kommt. Die Züge, die sie verkündet, ohne hinzusehen, scheinen nicht von ihr, sondern wie im klassischen Exorzistendrama aus ihr heraus zu kommen wie aus einem Medium.

Doch hat diese Besessenheit auch ihren Preis. Beth wähnt ihre Magie abhängig von einer Vitaminpille und wird panisch, als es die im Waisenheim nicht mehr gibt. Man ahnt, wie es weitergeht. Beth steigt auf in die Spitzen dieses männerdominierten Hirnsports. Und wird ihren Preis zahlen müssen...

Aber schon der Beginn verleiht dem extrem verkopften Schachspiel einen intensiven emotionalen Mehrwert, überhöht es ins Mysteriöse und Abgründige, gibt ihm eine Fantasy-Dimension und einen Kick ins Gefährliche. Das passt in unsere Zeit. Schach wird hier zum Game.

So scheint erklärlich, warum „Das Damengambit“ nicht nur für Zuschauerrekorde beim Streamingdienst Netflix sorgt, sondern auch für ein ungeahntes Interesse am Spiel selbst. Seit Beginn der siebenteiligen Serie am 23. Oktober verzeichnete allein die Spiel- und Trainings-Website Chess.com nach Angaben ihres Managers Nick Barton rund 2,5 Millionen neue Mitglieder. Die täglichen Neuregistrierungen seien um 400 Prozent gestiegen, so Barton: „Im November hatten wir fast jeden Tag einen neuen Rekord bei den Neuzugängen.“

Die teilweise in Berlin gedrehte siebenteilige Serie landete laut Netflix in 63 Ländern auf dem ersten Platz der am meisten abgerufenen Serien. Von der Begeisterung profitiert auch die Internet-Suchmaschine Google, bei der zuletzt weltweit so häufig nach „Schach“ gesucht wurde wie seit 14 Jahren nicht mehr.

Der Leiter der Sydney Academy of Chess, Brett Tindall, berichtet, dass seit Beginn der Serie das Interesse der Erwachsenen am Schach „massiv“ gestiegen sei. Immer wieder würden sich Anrufer auf der Suche nach Unterricht bei ihm melden, berichtet der frühere Jugendmeister. Wenn er mit Ausrüstung seiner Akademie durch die Straßen laufe, würde er immer wieder von Passanten angehalten und zu seiner Meinung über „Das Damengambit“ befragt.

Dank der weiblichen Hauptfigur interessieren sich offenbar nun auch mehr Frauen für das „Spiel der Könige“. Laut Manager Barton von Chess.com registrieren sich auf seiner Seite deutlich mehr Frauen als üblich – und verbringen mehr Zeit auf ihr als Männer.

Die zweifache US-Schachmeisterin Jennifer Shahade, selbst ein Fan der Serie, kann sich nach eigenen Angaben vor Anfragen nach Unterricht oder Spieltipps kaum retten. Sie sei „überwältigt“ von dem plötzlichen Interesse, sagte sie kürzlich in einem Podcast.

In Zeiten der Corona-Pandemie sei Schach genau das, was die Menschen jetzt bräuchten: „Diese Selbstbesinnung, diese wunderbare Flucht in die kleinere Welt von 64 Feldern.“