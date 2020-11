Es ist schon eine bemerkenswerte Geschichte, die hinter der Gründung von „Auf die feine Tour“ steht, der gemeinsamen Konzertagentur von Axel Bosse und Axel Horn. Die müssen wir einfach mal von Anfang an erzählen.

Destedt und Hemkenrode. Zwei Dörfer am südlichen Elmrand, hübsch und verschlafen. Zwei aufgeweckte Typen wachsen in den 80er Jahren in dieser Idylle heran und fallen sich auf. „Ich hatte früh eine Kicker-Matte, wegen Pierre Littbarski. Axel hatte eine Matte aus Metal-Gründen“, erinnert sich Bosse. Und Horn an ein Tischtennismatch gegen den fünf Jahre Jüngeren beim TSV Destedt, das er verlor. „Aki war ein verdammt guter Spieler. Das hat mich schon gewurmt.“

Bosse verkaufte T-Shirts für Horns Band Such A Surge

Ein paar Jahre später, Mitte der 90er, spielt Horn mit seiner Crossover-Band Such A Surge bereits als Bassist auf großen Bühnen in Deutschland und darüber hinaus. Bosse eifert in Braunschweiger Jugendzentren als Schlagzeuger ambitionierter Schülercombos dem älteren Bekannten nach, der Such A Surge auch managt. Gelegentlich darf Bosse bei Surge-Konzerten T-Shirts verkaufen. Man kennt sich von früher und hält Kontakt.

Um die Jahrtausendwende feiert Bosse, nun als Sänger der Zeitgeist-Rockband Hyperchild, erste Erfolge. Die Gruppe bekommt schnell einen Plattenvertrag, hat mit dem Cover „Wonderful Life“ einen kleinen Hit, löst sich aber bald wieder auf. Es folgt die Verpuppung des Axel Bosse. „Ich habe ein gutes Jahr überlegt, was möchtest du eigentlich aussagen, in welcher Form, und wen könnte das interessieren? Ich hab’ mich ganz langsam rangetastet an das, wofür ich heute stehe“, erzählt der 40-Jährige.

Damals kommt sein alter Bekannter aus Destedt wieder ins Spiel. Axel Horn übernimmt mit Martin Propp und Frank Pagen (Scoop Music) das Management. Bosse erhält einen Vertrag bei der EMI, macht zwei Platten, die nicht schlecht sind, aber kommerziell nicht zünden. 2008 steht er wieder ohne Vertrag da.

„Ich habe meine Eltern um 10.000 Euro für Bosses Album gebeten“

Das war die Stunde von Horn. „Ich habe mit Frank und Martin an Akis Potenzial geglaubt. Wir haben beschlossen, sein nächstes Album selbst zu finanzieren“, erzählt der 46-Jährige. „Ich habe dafür das erste Mal meine Eltern um Geld gebeten, 10.000 Euro. Sie haben es zurückbekommen.“

Mit der dritten Platte „Taxi“ beginnt 2009 Bosses Erfolgsstory. Allerdings nicht über Nacht. Bosse erarbeitet sich seine wachsende Fan-Basis mit unzähligen Konzerten. Das Booking besorgt Horn, der nach der Auflösung von Such A Surge bei der Konzertagentur Undercover eingestiegen war.

Von kleinen, halbleeren Clubs in die großen Hallen

Von kleinen, halbleeren Clubs aus spielt Bosse sich in den 2010er Jahren in die großen Hallen und auf die fetten Open-Air-Bühnen der Republik. „Es kommt auf Nachhaltigkeit an. Man darf nicht zu früh aufs Ganze gehen, dann wird man verheizt. In Hamburg habe ich viele Jahre in der Großen Freiheit gespielt, ein wunderschöner Saal, aber eben keine Halle. Irgendwann habe ich da zwei, drei Konzerte in Folge gespielt, obwohl viele sagten, geh doch in die Sporthalle. Das habe ich erst viel später gemacht, als ich mich wirklich reif dafür fühlte. Es ist nicht so leicht, eine richtig große Bühne zu bespielen“, sagt Bosse.

Mit Erfahrungswerten wie diesen wollen er und Horn „Auf die feine Tour“ zu einem guten Hafen für Talente und etablierte Künstler aufbauen. Nach all den Jahren der Zusammenarbeit haben sie ihre erste gemeinsame Firma gegründet. Das operative Geschäft will Horn übernehmen, der im Frühjahr in bestem Einvernehmen, wie er betont, bei Undercover ausgestiegen war. Seit 2016 war er zweiter Geschäftsführer neben Firmenchef Michael Schacke. „Aber ich komme aus der Selbständigkeit. Ich habe mit Such A Surge gleich nach der Schule damit begonnen, und ich hatte noch einmal Lust auf Veränderung. Und darauf, gemeinsam mit Aki etwas aufzuziehen.“

Der Rapper Disarstar ist der erste neue Künstler bei „Auf die feine Tour“

Auf die Feine Tour wird Bosses Konzerte und Touren managen. Der Hamburger Rapper Disarstar (26) ist der erste weitere Künstler, den sie unter Vertrag genommen haben. „Ich habe früher viel Musik mit Hip-Hoppern gemacht, die Szene hat mich geprägt, aber es ist schon ein anstrengendes Völkchen. Doch mit Disarstar funke ich auf einer Wellenlänge“, sagt Horn. „Es gibt natürlich auch viele gute Rapper, und er zählt definitiv dazu“, ergänzt Bosse. „Er ist schlau, hat Stil, ist nicht homophob oder frauenfeindlich, textet interessante Sachen.“

Gegenseitiges Vertrauen sei entscheidend, meint Horn, „Leitplanken, Sicherheit, Ratschläge. Rausfinden, was für den Künstler gerade wichtig ist. Wir würden nie jemanden in eine Richtung drängen. Sondern in Ruhe entwickeln.“

„Axel macht Pop, aber er wird beim ,Hurricane’ akzeptiert. Das ist ein Wert“

Bosse sei das beste Beispiel. Es gehe um ein klares Profil und Authentizität. „Axel macht Pop, aber er wird bei Rockfestivals wie Rock am Ring oder Hurricane absolut akzeptiert. Das ist ein Wert.“ Das wichtigste Wort eines Managers, so Horn, sei Nein. „Nein beispielsweise zu bestimmten TV-Formaten, wenn sie nicht zum Künstler passen.“ Das schnelle Geld führe in die Irre.

Und die Region? Wird sie von der neuen Agentur profitieren? „Es ist schon gut, dass es hier wieder einen Club wie das Westand gibt, und auch große Hallen“, sagt Horn. Aber die ersten Adressen im Norden seien nun mal benachbarte Großstädte. Da will Bosse auch spielen bei seiner Tour zum neuen Album: am 27. und 28. November 2021 in Hamburg und Hannover.