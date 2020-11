Jan Böhmermann attackiert Volkswagen im „ZDF Magazin Royale“

„Ich liebe Volkswagen – schon immer“. Der Beginn von Jan Böhmermanns 15-minütiger TV-Tirade auf den Autobauer wirkt ganz harmlos. Auch er selbst sei früher Volkswagen gefahren. Das soll aber auch das einzig Positive des Beitrags aus dem „ZDF Magazin Royale“ vom Freitag über den Volkswagen-Konzern bleiben.

Böhmermann will durch seinen Beitrag wohl zeigen: VW trägt Mitschuld am Leid vieler Menschen. Begonnen mit der Gründungsgeschichte. „Ich kann Hitler verstehen“, sagt er. Eingeblendet ist ein Foto von Hitler, der sich wohl begeistert das Modell eines VWs ansieht. Neben ihm steht Ferdinand Porsche – der Gründer von VW.

Und wir dachten immer das V in VW steht für Freiheit! https://t.co/uT2Aex1EAP#zdfmagazin pic.twitter.com/pX1VjfFDEY — ZDF Magazin Royale (@zdfmagazin) November 13, 2020

20.000 Zwangsarbeiter im VW-Werk

Um dem Unternehmen auf die Sprünge zu helfen, habe Hitler Steuervergünstigungen für den Kauf von Neuwagen eingeführt. „Solche Nazi-Methoden wären heute undenkbar“, sagt der Satiriker ironisch – und zeigt dabei ein Bild des Verkehrsministers Andreas Scheuer.

Im VW-Werk in Wolfsburg hätten damals rund 20.000 Zwangsarbeiter, später auch KZ-Insassen gearbeitet. Nur weil Hitler darauf bestand? Laut Böhmermann ganz im Gegenteil: Porsche habe bei SS-Chef Heinrich Himmler persönlich darum gebeten, mehr Zwangsarbeiter für die Arbeit im Werk zu bekommen.

Noch heute hielten die Erben Ferdinand Porsches einen 53-prozentigen Anteil an VW.

Kritik an Ministerpräsident Stephan Weil

Im weiteren Verlauf geht Böhmermann auf die brasilianische Militärdiktatur und die Apartheid in Südafrika ein, trotz derer VW in den Ländern Autos gebaut hat. Außerdem sind der Dieselskandal und die Tierversuche an Affen Thema.

Mutig, #zdfmagazin. Bin gespannt, ob bis zur nächsten Sendung eine Stellungnahme von VW vorliegt und wie diese kommentiert wird :) https://t.co/W3Q8gtlZnk — Yasmin Kirzeder #LeaveNoOneBehind (@kirzeder) November 14, 2020

Und auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil bekommt sein Fett weg. Aus einem Spiegel-Bericht gehe hervor , dass Weil, der im Aufsichtsrat von VW sitzt, seine Regierungserklärung zum Dieselskandal zunächst den Juristen von VW zur Prüfung vorgelegt habe. „Er ist dafür da VW zu kontrollieren, aber komisch, irgendwie sieht es so aus, als wär’s genau andersrum“, kommentiert Böhmermann dazu.

Das VW-Werk in Xinjang

Auch auf den Fall eines VW-Mitarbeiters aus unserer Region, der heimlich Videos von internen Besprechungen gemacht haben soll, geht der Satiriker ein. Aus ungeklärten Gründen brannte dessen Wohnhaus. Und bereits kurze Zeit später verbrannte er selbst in seinem Auto.

Zum Abschluss spricht Böhmermann noch die Situation der Uiguren in Xinjiang an. Genau in dieser Gegend Chinas betreibt Volkswagen ein Werk. Aus geleakten chinesischen Regierungsdokumenten gehe hervor, dass rund 1.000.000 der unterdrückten muslimischen Uiguren in der Region in Arbeitslagern und Gefängnissen inhaftiert seien. Laut Amnesty International sei es nicht möglich, dort ohne Menschenrechtsverletzungen eine Firma zu betreiben.

Was Volkswagen dazu sagt? Böhmermann zeigt einen Ausschnitt, in dem VW-Chef Herbert Diess von einem Journalisten interviewt wird. Auf die Frage, was er zu der Situation der Uiguren sagt, antwortet Diess auf Englisch: „Ich weiß nichts davon.“

ID.3 als Schweigegeld

Außerdem soll Diess laut einem Spiegel-Bericht, um seine Management-Team zu motivieren, den Satz „Ebit macht frei“ verwendet haben. Ebit ist der „Gewinn vor Zinsen und Steuern“ eines Konzerns. Der Satz „Arbeit macht frei“ stand über dem Tor des Konzentrationslagers Auschwitz.

Nach seiner Abrechnung mit dem Konzern fordert Böhmermann zehn goldene ID.3 – als Schweigegeld.

Viele Reaktionen von Zuschauern

Bei Social Media wurde die Sendung heiß diskutiert. Viele Menschen haben sich bei Jan Böhmermann bedankt, das Thema auf die Agenda genommen zu haben. Bei Twitter schreiben User:innen zum Beispiel: „Nach der aktuellen Ausgabe ZDF-Magazin wird das nächste Auto kein Volkswagen“. Der Tenor der meisten Postings: Der Umgang Volkswagens ist nicht in Ordnung.

Bitte informieren: Die Vorwürfe gegen VW stehen bereits schon seit 2019 im Raum. VWs Statement seitdem: Stille. Der öffentliche Druck muss größer werden, mehr zieht bei #VW nicht außer Absatz. Danke @janboehm . #zdfmagazin — Elke (@__elke__) November 13, 2020