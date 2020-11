Neue Sterne am Braunschweiger Pop-Himmel

Mal eine gute Nachricht aus der Corona-geplagten Musikszene der Region. Zwei Bands aus Braunschweig gehören zu den vielversprechendsten im Norden. Davon ist die Jury des erstmals aufgelegten Popfonds Niedersachsen überzeugt. Das eigenwillige Indie-Pop-Trio You Silence I Bird und die dynamische Polit-Soulband Kleopetrol erhalten jeweils 5000 Euro für Studioaufnahmen oder Videodrehs. 126 Gruppen hatten sich beworben. Neben den beiden Braunschweiger Formationen werden noch sechs weitere gefördert mit Mitteln, die letztlich aus dem Topf der Bundeskulturbeauftragten Monika Grütters stammen.

Kleopetrol wissen schon, wie sie das Geld einsetzen. Ein Gutteil refinanziere das Video zur neuen Single „High Alert“ (übersetzt etwa Alarmstufe rot), beides gerade frisch herausgekommen. Gedreht wurde mit 20 befreundeten Tänzerinnen auf einem Skaterplatz. Eine putzige Animation, die eine feministische Superheldinnenattacke auf alte weiße Männer zeigt, ist Teil des rasanten Dreieinhalbminüters. Die Musik: Bläser-blitzende, knackige Funkrohkost zur chilischarfen, kratzighellen Stimme von Frontfrau Tiana Kruškic.

Kleopetrol wollen Funk und Soul wieder politisieren

Fans von Casting-Shows mögen sich erinnern: Die 36-Jährige war 2013 Halbfinalistin bei „Voice of Germany“. Ungefähr in dieser Zeit lernte sie ihren späteren Partner Billy Ray Schlag beim Popkursus Hamburg kennen, einem in der Szene renommierten Lehrgang der Hamburger Musikhochschule. Schlags Vater Volker ist Profi-Musiker und betreibt den Gifhorner Kulturbahnhof. Sein Sohn hat das Talent mindestens geerbt. Schon mit 17 ging Billy Ray als Keyboarder mit Mimi Müller-Westernhagen auf Tour, der britischen Tochter von Deutschrockstar Marius. Seine Leidenschaft aber ist der frühe Funk und Soul der 60er/70er Jahre. Als er spitzbekam, dass die gebürtige Bosnierin Tiana Kruškic ähnlich tickt, überzeugte Schlag sie, gemeinsame Sache zu machen.

„Funk und Soul sind aus der schwarzen Bürgerrechtsbewegung heraus entstanden. Später wurden die politischen Botschaften wegignoriert und die Genres zu reiner Tanzmusik degradiert – wir versuchen, das wieder umzudrehen“, beschreibt der 26-Jährige den Ansatz von Kleopetrol. Nach einer Zeit, in denen Schlag und Kruškic mit der Formation Sister Soul & The Blaxperts überwiegend coverten, ist die Band nun ihr Herzensprojekt.

Tiana singt für Exquisa

Schlag hat wesentlichen Anteil am Schreiben der Songs und bedient das Schlagzeug. Den spritzigen Sound der Band macht mit aus, das sie auf Keyboarder verzichtet und stattdessen mit drei Bläsern aufwartet, nebst Gitarre und Bass. Die Musiker stammen aus der Region, einige studieren noch oder arbeiten als Lehrer. Schlag (26) und Kruškic verdienen ihr Geld vor allem mit Werbemusik. „Exquisa, keiner schmeckt mir so wie dieser – das ist beispielsweise Tianas Stimme“, erzählt Schlag.

Kleopetrol wollen sie langsam aufbauen. Mit der optimistisch-verspielten Nummer „When All This Shit Is Done“ hatten sie im Sommer bereits einen Mini-Corona-Hit, der es auch zu einigen Radioeinsätzen brachte. Die erzwungene Live-Pause nutzte die Band, um in Schlags und Kruškics Studio ihr Repertoire zu optimieren. Mittlerweile hätten sie mit dem Waliser Label „Pet Shop Records“ auch eine kleine Plattenfirma gefunden, erzählt Schlag. Tiana singe die gesellschaftskritischen Texte auf Englisch, weil sie an die Idee glaubten, europaweit eine progressive Soul-Bewegung aufzubauen. Dafür coachten sie auch Jugendliche in teils auf eigene Kosten finanzierten Projekten wie New Soul Generation in Braunschweig, aber auch in Kroatien, Bosnien, der Ukraine und sogar Ghana.

Der introvertierte Sound von You Silence I Bird

Paul Baumann (von links), Moses Köhler und Jonas Budde bilden das Trio You Silence I Bird. Foto: Ruben Wiele

Introvertierter ist der Ansatz des zweiten vom Popfonds ausgezeichneten Braunschweiger Bandprojekts You Silence I Bird. Die Gruppe begann vor acht Jahren als Schülerband und entwickelte über die Jahre einen ganz eigenen, schwebenden, quecksilbrigen Sound zwischen Folk und Indiepop. Originelle Arrangements und ausgefeilte Satzgesänge destillieren aus der klassischen Bandbesetzung Bass, Schlagzeug, Gitarren ungewöhnliche, sphärisch funkelnde Songgebilde heraus.

Mit ihrem dritten Album „Tropical Rain“ wollte die Band im Frühjahr eigentlich auf Clubtournee gehen. „Wir hatten Konzerte in Deutschland und den Niederlanden sowie ein paar Festivaltermine anstehen“, erzählt Gitarrist Jonas Budde. Corona durchkreuzte die Pläne, was umso ärgerlicher war, als das Trio alles selbst organisiert hatte. Trotz des Aufwands fühle es sich gut an, die Band selbständig zu managen, sagt Jonas. „Es macht Spaß zu sehen, was man alles beeinflussen kann“. Beim Verlegen und Vertrieb des Albums arbeiten sie allerdings mit dem Berliner Label Motor Records zusammen.

Kondensat aus Gefühlen und Stimmungen

Lange Jahre zu viert, sind You Silence I Bird nach dem Abschied von Bassist Hendrik Garbade mittlerweile ein eingeschworenes Trio. Die drei Mittzwanziger studieren noch, Jonas Budde etwa Wirtschaftswissenschaften, peilen aber ein Leben als Profimusiker an. Mit mehreren Standbeinen wie Musikunterricht, Songwriting, Studiojobs könne man das schon hinbekommen, meint Budde. Haupteinnahmequelle seien aber Konzerte – abgesehen davon, dass sich das Musikerleben in ihnen erfülle. „Wenn die Leute anfangen zu tanzen und mitzusingen, spürt man direkt, dass man in ihnen etwas bewegen kann.“

Songs, philosophiert Budde, seien eine Chance, so etwas Flüchtiges wie Gefühle und Stimmungen zu kondensieren und festzuhalten. Dafür sei es aber wichtig, sie auf den Punkt zu bringen. Deshalb feile man auch leidenschaftlich im Studio, „an jedem Schlagzeugeinsatz und jeder Bassnote“.

Mit der Förderung aus dem Popfonds wolle die Band Restkosten der „Tropical Rain“-Produktion begleichen – und im kommenden Jahr neue Songs einspielen, mit denen es dann hoffentlich tatsächlich wieder auf Tournee gehe.