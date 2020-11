Chef-Juror Jan Standke stellt die besten Jugendbücher vor

Drei Geschwister aus prekären Verhältnissen, die den Sommer im Freibad verbringen. Eine 13-Jährige, die einem skurrilen alten Herrn hilft, ein Kochbuch zu schreiben. Eine Bilderbuch-Trilogie, die aus einfachen Formen Welten schafft. Ein Sachbuch über die Antarktis, das gestalterisch Maßstäbe setzt. Ein Roman über einen zum Tode Verurteilten – in Versform.

Das sind in Kürze die Siegerbücher des Deutschen Jugendliteraturpreises 2020, der unlängst im Berliner Grips-Theater vergeben wurde. Mit dabei als Preisfee Bundesfamilienministerin Franziska Giffey – und der diesjährige Juryvorsitzende Jan Standke, Professor für Didaktik der deutschen Literatur an der TU Braunschweig.

Oscar-Feeling in der Jugendbuchbranche

Die Preisträger allerdings waren nur online zugeschaltet, und auch sonst fiel die Verleihung coronabedingt schlanker aus als üblich. „Sonst wird der Preis während der Frankfurter Buchmesse vor rund 2000 Zuschauern vergeben. Das ist ein wichtiger Termin für die Branche. Da kommt schon etwas Oscar-Feeling auf“, erzählt Standke.

Dieses Jahr war alles anders. Schon die publikumswirksame Vorstellung der nominierten Autoren bei der Leipziger Buchmesse im Frühjahr war der ersten Corona-Welle zum Opfer gefallen. Bleiben die silberne Plakette für nominierte Bücher und die goldene für die Sieger als zugkräftige Kaufargumente. Abgesehen von den Preisgeldern, 10.000 Euro pro Sparte.

Auch Übersetzungen sind erlaubt

Der Deutsche Jugendliteraturpreis sei auch international eine Nummer, meint Standke. Voraussetzung für Kandidaten sei nur, dass ihr Buch auch auf Deutsch erschienen ist. Dass sie mit Übersetzungen aus aller Welt konkurrieren, stoße bei deutschen Autoren nicht auf ungeteilte Begeisterung. Für die Aussagekraft des Preises sei das aber wichtig: „Viele spannende inhaltliche und formale Experimente kommen aus dem angloamerikanischen und französischen Raum.“

Rund 600 Neuerscheinungen würden jährlich für den Preis gesichtet, so Standke, und zwar in den Sparten Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch und Sachbuch. Hinzu kommt der Preis einer Jugendjury. Teils würden Bücher von den Verlagen vorgeschlagen, teils von den Juroren selbst herausgepickt. Je zwei Juroren träfen in jeder Kategorie eine Vorauswahl, die dann von der gesamten Jury begutachtet werde. „Darunter sind nicht nur Literaturwissenschaftler, sondern auch Journalisten, Bibliothekare und Pädagogen, so dass viele Perspektiven einfließen“, sagt Standke.

Nach zwei Jahren in der Jury ist Schluss

Zwei Jahre hat der 37-Jährige mitentschieden. Nun ist erstmal Schluss: Die Juroren und ihr Vorsitz wechseln regelmäßig. Aufgefallen ist Standke, dass Fantasythemen und düstere Zukunftsvisionen weiter einen starken Anteil unter den Neuerscheinungen haben. Doch daneben gebe es wieder viele Bücher, die sich mit realen Lebenswelten auseinandersetzen, „die Probleme nicht verschweigen, aber optimistische Perspektiven einnehmen, die sprachlich anspruchsvoll, aber auch voller Humor sind“.

Dazu zählen auch die Siegerbücher 2020, die Standke hier kurz vorstellt:

Das beste Bilderbuch: „Dreieck Quadrat Kreis“

Mac Barnett (Text)/Jon Klassen (Illustration): „Dreieck Quadrat Kreis“. Nordsüd-Verlag, 45 Euro. Ab 5 Jahren. Foto: Verlag

Mac Barnett (Text) und Jon Klassen zeigen mit ihrer Trilogie, wie sich mit scheinbar einfachsten gestalterischen Mitteln geniale Geschichten für jüngere Kinder entwickeln lassen. Jedes der drei Bilderbücher stellt eine der drei Figuren Quadrat, Dreieck oder Kreis in den Mittelpunkt und erzählt sehr individuell Geschichten von Wertschätzung, Streichen oder Geheimnissen. Jede der drei Figuren hat einen eigenen Charakter, der sich konsequent durch alle drei Bände zieht. Mit reduzierten Mitteln beschreiben Mac Barnett und Jon Klassen humorvoll und hintergründig menschliche Grundkonflikte. Es gibt in der geschickt verwobenen Trilogie keine Reihenfolge, man kann von einem Buch ins andere springen.

Das beste Kinderbuch: „Freibad. Ein ganzer Sommer unter dem Himmel“

Will Gmehling: „Freibad“. Verlag Peter Hammer, 160 Seiten, 14 Euro. Ab 9 Jahren. Foto: Verlag

Vordergründig passiert nicht viel in diesem warmherzigen Kinderbuch des Bremer Autors Will Gmehling: Die Bukowski-Geschwister Katinka, Robbie und der Ich-Erzähler Alf bekommen eine Saisonkarte für das Freibad, weil sie ein kleines Kind vor dem Ertrinken gerettet haben. Sie freuen sich mächtig, denn Familie Bukowski hat nicht viel Geld. Zwischen Pommes, Eis und Sonnencreme vergeht ein Sommer. Die Besonderheit dieser Geschichte ist die Darstellung der Familie: Gegenseitige Unterstützung und Verständnis füreinander sind so selbstverständlich, dass man mit den Bukowskis sofort befreundet sein möchte. Das Buch beschreibt authentisch eine Lebenswelt, die Kinder kennen, und Figuren, mit denen sie sich identifizieren können. Es ist zugänglich für jedes Kompetenzniveau.

Das beste Jugendbuch: „Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte“

Dita Zipfels Debütroman erzählt von der 13-jährigen Lucie, die einen Job sucht, weil sie zuhause ausziehen will. Der neue Freund ihrer Mutter, die zuvor mit einer Frau zusammenlebte, nervt sie. Sie trifft den verschrobenen alten Herrn Klinge, der sie dafür bezahlt, fantastische Rezepte aufzuschreiben. Hinzu kommt der Beziehungsdschungel in der Schule. Dita Zipfel erzählt unheimlich treffend und humorvoll von den Problemen des Erwachsenwerdens. Es ist eines der witzigsten Bücher des Jahres und macht vor nichts Halt. Kongenial sind die Illustrationen von Rán Flygenrings, die etwa Geschlechtsorgane in der Form von Gemüse darstellt. Zudem ist der Text reich an Verweisen, etwa auf bildende Kunst. Er funktioniert aber auch, wenn man sie nicht versteht.

Hanser-Verlag, 208 Seiten, 15 Euro. Ab 12 Jahren.

Das beste Sachbuch: „A wie Antarktis“

David Böhm: A wie Antarktis. Verlag Karl Rauch, 80 Seiten, 22 Euro. Ab 8 Jahren. Foto: Verlag

Der tschechische Autor David Böhm hat ein unheimlich kunstvolles Sachbuch gestaltet. Es beruht auf einer Expedition, die er mit seinen Söhnen unternommen hat. Es ist ein Buch zum Staunen, das Informationen aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenträgt, von Geografie über Geschichte bis zu Politik. Es macht die Antarktis mit einer Vielzahl von Mitteln erfahrbar: Text, Fotos, Illustrationen, Comics. Es beschreibt, wie eng unser Leben mit dem Schicksal dieses Kontinents zusammenhängt. Vor allem aber vermittelt es die Schönheit der Antarktis.

Preis der Jugendjury: „Wer ist Edward Moon?“

Ed wird des Mordes an einem Polizisten beschuldigt und sitzt in der Todeszelle. Sein 17-jähriger Bruder Joe besucht ihn täglich. Zwischen Gefängnisalltag und Kindheitserinnerungen stellt sich Joe Fragen nach Schuld und Vergebung, nach dem Wert des Lebens und dem Sinn der Todesstrafe. Die Autorin Sarah Crossan erzählt davon in konzentrierter Verssprache, so anspruchsvoll wie gelungen.

Mixtvision-Verlag, 360 Seiten, 17,50 Euro. Ab 14 Jahren.