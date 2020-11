Böhmermann auf Telegram: ZDF-Satiriker kündigt Aufklärungsvideo an

Jan Böhmermann sorgt mit seinem Aufritt im Messenger-Dienst Telegram weiter für Wirbel. Der TV-Moderator hat nun ein Video angekündigt, das Aufschluss über seine Aktion geben soll. Böhmermann hatte überraschend seine Social-Media Auftritte auf Twitter und Instagram gelöscht und dafür einen Kanal auf Telegram eröffnet. Der Messenger-Dienst wird auch von Verschwörungstheoretikern wie Attila Hildmann benutzt.

Böhmermann postet auf seinem Kanal „Real Jan Böhmermann“ ebenfalls Nachrichten, die im Stile von Verschwörungstheoretikern verfasst sind. „Ich habe heute noch mit Insidern gesprochen. Was wir vorhaben ist riskant, die Fakten, die sie versuchen zu verheimlichen sind unglaublich“, schrieb Böhmermann beispielsweise am Sonntag. Sein Video, das für Dienstag um 0 Uhr angekündigt ist, soll „Licht ins Dunkel“ bringen.

Jan Böhmermann, TV-Entertainer, versucht sich zur Zeit auf Telegram als vermeintlicher Verschwörungstheoretiker. Foto: Matthias Balk / dpa

Alles nur Promo für neue Böhmermann-Sendung?

Es ist durchaus möglich, dass es sich bei Böhmermanns Telegram-Auftritt nur um eine Promo-Aktion für seine Sendung „ZDF Magazin Royale“ handelt. Sie startet am kommenden Freitag. Böhmermann lockt auf Telegram ebenfalls mit diesem Datum. Es falle ihm schwer, noch nichts verraten zu können, schreibt er, aber „ab Freitag werdet ihr Coburg nie wieder so sehen wie zuvor“. Weitere Hinweise, was es mit der bayrischen Stadt auf sich hat, gibt er nicht.

Kurz bevor Böhmermann seinen Telegram-Kanal gestartet hat, hatte der 39-Jährige außerdem in einem Interview mit „T-Online“ schwere Kritik an dem Messenger Dienst geäußert. „Vielleicht wird das (Telegram) meine Alternative zu Facebook – die Plattform, wo früher die manipulierbaren Idioten saßen.“ Böhmermann sagte über Telegram: „Es ist ein unregulierter Raum, bei dem der Staat absolut keine Ahnung hat, was passiert. Für Anarchisten ist das toll.“

Der Messengerdienst Telegram wird von den Gründern des russischen sozialen Netzwerks Vk.com als Non-Profit-Unternehmen betrieben. Strafverfolgungsbehörden in Deutschland dürfen bisher verschlüsselte Nachrichten in Messenger-Diensten nicht mitlesen. Das soll sich aber nach dem Willen der Bundesregierung ändern.

(fmg/dpa)