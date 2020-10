Jetzt, nach knapp zwei Jahren Vorarbeit, ist es wirklich soweit: Alles muss raus! Gestern hat der größte Umzug in der knapp 130-jährigen Geschichte des Braunschweigischen Landesmuseums begonnen.

Zahlreiche Mitarbeiter, verstärkt von Logistikern und Spediteuren, transportieren voraussichtlich bis Ende Dezember 300.000 Objekte aus dem dringend sanierungsbedürftigen Vieweghaus am Burgplatz in ein neues externes Depot in einem Braunschweiger Industriegebiet. „Die Spanne der Objekte reicht von der Gewehrkugel, die Herzog Karl Wilhelm Ferdinand als preußischen Oberbefehlshaber in der Schlacht bei Auerstedt tödlich verwundete, bis zum Trabi, den mein Vorgänger Gerd Biegel 1992 kurzentschlossen für das Museum ergattert hat“, erzählt Direktorin Heike Pöppelmann inmitten von Transportkisten.

Kfz-Azubi Mohammad besorgte die Helfer für den Trabi-Transport

1992 war der Trabant in die Dauerausstellung des Museums gekommen. Foto: BLM

Sie muss ziemlich laut sprechen, weil ein paar Meter weiter im Lichthof Kfz-Meister Werner Kudla gerade dabei ist, besagten Trabant aus der stabilen Seitenlage vorsichtig wieder in die Horizontale zu bringen. Mit zwölf Helfern hat er das kultige Vehikel, Baujahr 1979, von seinem angestammten Ausstellungsplatz im zweiten Obergeschoss durchs Treppenhaus gehievt. Motor, Sitze und Räder wurden vorher ausgebaut. „Ich kenne mich aus mit Zweitaktern, seit ich als Teenager begonnen habe, an Mopeds herumzubasteln“, schwärmt der 73-jährige Spezialist aus Schandelah. „Die Trabis basieren ja noch auf den Zweizylinder-Vorkriegsmotoren der DKW-Werke. Ist schon erstaunlich, mit wie wenig Aufwand diese Fahrzeuge am Laufen gehalten wurden.“

Schwieriger, als den Trabant in Teilen auseinander- und wieder zusammenzubauen, sei es gewesen, Helfer für die Schlepperei durchs Treppenhaus zu finden. Polizeischule, Arbeitsagentur, Studenten – habe er alles erfolglos versucht, sagt Kudla. „Aber dann habe ich meinen neuen Azubi Mohammad gebeten, der vor ein paar Jahren aus Syrien geflüchtet ist, ob er mal in seinem Migrationskreis herumfragen kann. Da ging es schnell.“

Auf Maß gefertigte Transportbox für Anna Amalia

Der Trabant zählt mit der historischen 850 Kilo schweren PTB-Atomuhr und der fast vier Meter hohen Figur Heinrichs des Löwen zu den sperrigsten Umzugsobjekten. Aber auch viele andere Exponate und Stücke aus den Depots benötigen eine Maßbehandlung für den Transport. „Das Museumsteam musste unzählige individuelle Lösungen ausarbeiten, von speziellen Einbaute in Kartons für kleine Spielzeugfiguren-Ensembles bis hin zu selbstgebauten Holzkonstruktionen für die Büsten“, sagt Museumssprecherin Silke Röhling.

Mitarbeiter verpacken das Porträt Elisabeths zu Mecklenburg, Gattin des vorletzten Braunschweiger Regenten Johann Albrecht. Foto: Florian Arnold

Die Gipsbüste der braunschweigischen Prinzessin und späteren Weimarer Herzogin Anna Amalia etwa wartet in einer passgenauen Holzbox auf den Umzug. Kunststoffpuffer schützen das weiche Material zusätzlich vor Stoßschäden.

Die fünf festangestellten Restauratoren des Hauses werden seit einigen Monaten von zehn freischaffenden Kollegen dabei unterstützt, die Objekte für die Umsiedlung fitzumachen. Da müssen Gemälde aus ihren Rähmen genommen werden, Schriften fixiert, wertvolle Goldledertapeten fachgerecht präpariert werden.

1200 Uniformen wurden verpackt

So gut wie jedes der 300.000 Sammlungsobjekte habe man in den vergangenen zwei Jahren noch einmal begutachtet, dokumentiert und für den Umzug vorbereitet, berichtet Direktorin Pöppelmann. Auf diese Weise habe sie das Haus, das sie seit genau zehn Jahren leitet, noch einmal in aller Tiefe kennengelernt. Klargeworden sei ihr, wie sehr Sammlungsschwerpunkte Spiegel ihrer Zeit seien. Beispiel Deckenlampen. „Wir besitzen rund 200 Stück aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das zeigt auch, wie viel es den Menschen damals bedeutet hat, dass die Nacht plötzlich hell wurde.“

Museumsdirektorin Heike Pöppelmann mit der Umzugsbox der Büste von Herzogin Anna Amalia. Foto: Florian Arnold

Ein anderes Beispiel: Uniformen. Rund 1200 militärische und zivile Dienstkleidungen vorwiegend aus dem 19. Jahrhundert wurden in Umzugskartons verpackt. „Sie unterstreichen, wie viel Wert damals auf Hierarchien gelegt wurde“, erläutert Heike Pöppelmann. Alle führenden Beamten im Herzogtum hatten eigene Uniformen – Gustav Milchsack etwa, von 1904 bis 1919 Leiter der Herzog-August-Bibliothek, musste zu seinem Leidwesen eine pinkfarbene tragen. „Uns liegen Briefe vor, in denen er darüber klagt“, erzählt Pöppelmann.

Sanierung für 47,5 Millionen Euro bis 2026

Und liefert noch ein paar Zahlen: 400 Paletten und 50 Palettentürme etwa füllen alleine die weniger sperrigen Stücke. Nicht nur die Sammlung, auch die Bibliothek, Technik, Büroeinrichtungen und derlei mehr mussten und müssen in den kommenden Wochen ausgeräumt werden. Bis voraussichtlich 2026 soll das Landesmuseum dann für gut 47 Millionen Euro generalüberholt werden. Die Mitarbeiter ziehen für diese Zeit in das alte Braunschweiger Postgebäude um.

