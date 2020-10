Bühnenbildner und Grafiker Volker Pfüller gestorben

Der vielfach preisgekrönte Bühnenbildner und Grafiker Volker Pfüller ist tot. Er starb nach langer Krankheit mit 81 Jahren am Samstag in Rudolstadt, wie seine Familie zusammen mit dem Theater Rudolstadt am Montag mitteilte.

"Pfüller gehörte zu den prägendsten deutschen Bühnenbildnern der Gegenwart, sowohl als Praktiker wie auch als Ausbilder an verschiedenen Kunsthochschulen", hieß es in der Mitteilung.

Der 1939 in Leipzig geborene Pfüller studierte den Angaben zufolge in Berlin an der Fachhochschule für Angewandte Kunst sowie an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Dort übernahm er 1990 die Leitung der Abteilung Bühnenbild und wurde 1992 zum Professor ernannt. Von 1997 bis 2005 war er als Professor für Illustration an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst tätig.

Seine Theaterlaufbahn als Bühnen- und Kostümbildner führte ihn unter anderem ans Deutsche Theater Berlin, an die Volksbühne Berlin, die Münchener Kammerspiele und das Thalia Theater Hamburg. Er arbeitete mit Regisseuren wie Adolf Dresen, Dieter Dorn, Alexander Lang, Thomas Langhoff und Alexander Stillmark zusammen.

