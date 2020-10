Sie sind zu einer liebenswerten Tradition geworden, die Mitmach-Konzerte „Singt Weihnachten“ in Kirchen der Region. Aber ach, man mag es gar nicht mehr hören, schreiben, lesen: Der große Stimmungskiller Corona hat auch hier längst zugeschlagen.

Das haut aber natürlich eine robuste Frohnatur wie Gerd-Peter Münden nicht um. Der Domkantor, der einst das Format „Singt Weihnachten“ erfand und die Konzerte gemeinsam mit dieser Zeitung sehr erfolgreich realisierte, sann auf Alternativen. Und griff sofort zu, als das Stadionmanagement bei ihm anfragte, ob er sich ein weihnachtliches Singfest im weiten Rund an der Hamburger Straße vorstellen könne. „Die hatten ihrerseits die Anfrage eines externen Veranstalters mit kommerziellem Hintergrund“, berichtet Münden. „Da haben sie lieber erst mal uns gefragt.“ Münden sagte sofort zu. Am liebsten würde er am Wochenende 22./23. Dezember mehrmals das Stadion füllen. Der Termin ist aber noch ungewiss, weil der genaue Spielplan der Eintracht in Pokal und zweiter Bundesliga erst Anfang November vom DFB bekannt gegeben wird. „Wenn nicht, gehen wir eine Woche früher rein“, sagt der Domkantor.

Eine Idee aus Berlin

Dann werden dort statt raukehlig geröhrter Gesänge wie „Wir sind alle Brrraunschweiger Jungs“ oder „Deutscher Meister, deutscher Meister in den Faaaaarben Blau und Gelb...“ (immer exakt zur 67. Minute) entschieden besinnlichere und frömmere Lieder erklingen.

Die Idee, in Fußballstadien gemeinsam Weihnachtslieder zu intonieren, ist nicht neu. Erfunden wurde die Aktion 2003 in der „Alten Försterei“ von einer kleinen Schar Fans des Berliner Kultclubs Union. Inzwischen gibt es Nachahmer auch in anderen Städten.

Keine Engpässe

Auf die Zahl der Konzerte will Münden sich noch nicht festlegen. „Wir dürfen jeweils 4600 Menschen reinlassen. Und dann machen wir so viele Konzerte, bis jeder, der singen will, gesungen hat.“ Die Leute sollen „sternförmig“ aus fünf Richtungen ins Stadion kommen. „Sie werden sich nicht stauen, es wird keine Engpässe geben.“

Den Rasen darf freilich niemand betreten. Der Domkantor wird vor der Südkurve Pavillons ohne Seitenwände aufbauen lassen, damit Band und Moderator nicht im Regen stehen. Die Texte der Lieder werden von den Anzeigentafeln abzulesen sein.

Großes Hoffnungszeichen

Münden imaginiert schon jetzt wunderbare Bilder von singenden Menschen im weiten Rund. Und ist sicher: „Das wird ein großes Hoffnungszeichen!“ Karten gibt es über „print at home“ und an allen Vorverkaufsstellen.

Sicher ist übrigens bereits jetzt ein weiteres Ausrufezeichen des Doms im Stadion: Ein Weihnachtsgottesdienst am Heiligen Abend um 16 Uhr. Wir sind jetzt schon gespannt, welche Fußball-Metaphorik die Dompredigerin sich einfallen lässt... Aber was heißt schon sicher in diesen Zeiten? Der Hoffnungskiller schläft ja nicht. „Wenn Braunschweig zum Corona-Risikogebiet wird, dann können wir das alles natürlich nicht machen.“

Weihnachtsoratorium

Im Dom soll immerhin auch in diesem Jahr das Weihnachtsoratorium erklingen, auch das Advents- und Quempassingen sind geplant. Das Hygienekonzept sieht unter anderem den Abstand von 1,50 Metern, Maskenpflicht beim Einlass und Ausgang, vier Eingänge, kurze Wege und Lüftungspausen vor. Der Vorverkauf beginnt am 1. November. Genaueres folgt.