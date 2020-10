Weltstars der Kunst in Braunschweig

„Wissen Sie, der Mann war 2.08 Meter groß“, sagt Albrecht Fuchs vor seinem Porträt des hintersinnig-humorigen amerikanischen Konzeptkünstlers John Baldessari. „Zuerst wollten wir das Foto sitzend auf dem Sofa machen. Aber die Beine waren so lang, da hätte ich erstmal nur Bein auf dem Bild gehabt. Er bot dann an, sich hinzulegen. Da ging’s besser.“

Und dann fügt Fuchs noch an, Baldessari, der in diesem Januar gestorben ist, sei einer der freundlichsten Künstler gewesen, denen er je begegnet sei. Das will was heißen. Der Kölner Fotograf ist sehr vielen Künstlern begegnet. Und die meisten davon allererste Liga.

Gegen die Klischees

Die Porträts, die Fuchs teils im eigenen Auftrag, teils in dem von Kunstmagazinen schuf, sind nun im Museum für Photographie versammelt. Die Anekdote mit Baldessari verdeutlicht den Gesamteindruck dieser Schau. Da ist nicht jemand am Werk, der die bürgerliche Klischee-Vorstellung vom genialischen Visionär, vom hypersensiblen Seelentiefenforscher vom brachialen Berserker oder sonst irgendeinem Artisten-Mythos unterläuft.

Durch das Loch der Palette

Er gehe nicht mit klaren Inszenierungs-Ideen zu den Künstlern, sagt er, sondern lasse sich auf Gespräche ein, folge auch deren Vorstellungen von einem Porträt. Das Ergebnis ist eine stilistisch heterogene Schau. Es gibt nicht den Fuchs-Blick. Was er nicht will, ist die typische Atelier-Situation, die Geste vor der Leinwand oder am Marmorblock, der farbbeschmierte Kittel. „Schrecklich finde ich, wenn Fotografen Künstler durch das Loch in der Palette gucken lassen.“

Bei vielen Bildern würde man kaum auf die Idee kommen, dass es sich um Künstler handelt. Fuchs liebt das Unprätentiöse, läuft manchmal aber auch Gefahr, allzu kunstlos zu wirken. Künstlerinnen stehen in Hauseingängen, vor Garagen, auf einem Balkon, Künstler sitzen, liegen auf Sofas. Er habe, sagt er, auch Politiker und Sportler fotografiert, ihn interessiere der Mensch.

Wie eine antike Büste

Auf den besten Porträts freilich ist das Ambiente so gewählt, das Setting so suggestiv, dass es den Menschen als Künstler weiterspinnt – und umgekehrt. Eben bei Baldessari. Oder bei Taryn Simon, die bei der Vorbereitung einer Ausstellung in einer Druckerei streng konzentriert (und atemberaubend schön) in die Kamera schaut. Dass sie dabei mit ihrem hellen Teint und dem V-Ausschnitt fast wie eine antike Büste aussieht, ist auch einem gewissen Willen zur Selbstinszenierung geschuldet: „Sie hat sich wohl noch mal umgezogen, bevor ich kam.“

Der Wischmob an der Wand

Apropos Selbstinszenierung. Befremdlich, wie sich der aus der DDR stammende Georg Herold wie ein kalifornischer Villenbesitzer an den Pool stellt. Was irritiert, ist ein Wischmob an der Wand. Fuchs sagt lakonisch: „Der stand eben da. Ich habe ihn nicht weggeräumt.“

Eindringlich gelingt eine Serie mit dem Enfant Terrible des späten 20. Jahrhunderts, Martin Kippenberger. Wie er nach einer anstrengenden Reise übermüdet in die Kamera blinzelt, wie er aber auch im Anzug mit Zigarette markig auf Max Beckmann macht. Fuchs geht nie zu nah heran. Er lässt den Künstlern ihr Undurchdringliches. Pathetisch gesagt: Ihr Geheimnis.

Bis zum 6. Dezember, Di.-Fr. 13-18 Uhr, Sa./So. 11-18 Uhr.