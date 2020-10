Wagners freie Liebe geht in Berlins neuer Walküre über Mord

Koffer überall. Getürmt zu den Mauern von Hundings Hütte und zu den Klippen des Walkürenfelsens, und schwebend als drohende Wolke am Himmel. Stefan Herheims Inszenierung der „Walküre“ an der Deutschen Oper Berlin lässt keinen Zweifel, dass er Wagners „Ring des Nibelungen“ im Zeitalter der Flüchtlingsströme verortet.

Immer wieder durchqueren sie die Kofferlandschaften mit ihren Habseligkeiten, werden manchmal hineingerissen in das Geschehen der Oper und stehen manchmal staunend oder erschreckt am Rand. Denn immer wieder erkennen sie ihr Leben, ihre Situation in dem Weltepos wieder. Solche Vereinnahmung von Flüchtlingsschicksalen hat aber auch etwas Wohlmeinend-Bevormundendes, vielleicht haben sie ganz andere Sorgen. Und finden eine Brünnhilde, die Wotan am Klavier scheinbar aus den Noten und tatsächlich aus dem Flügel erweckt, auch eher lächerlich.

Immerhin: Wagner, der politische Exilant von 1849, der von Gläubigern verfolgte ewige Wirtschaftsflüchtling, erzählt viel von Flüchtigen, die für ihre Liebe nur vorübergehend Platz finden in einer machtbestimmen Welt: die Geschwister Siegmund und Sieglinde etwa, der Einzelkämpfer und die Zwangsverheiratete aus dem zweiten Teil des „Ring“-Vierteilers, der „Walküre“.

Dann aber auch diese Walküre selbst, Brünnhilde, die vor dem zornigen Vater Wotan fliehen muss, als sie für die systemsprengende Liebe der Geschwister eintritt. Und für deren Frucht, Siegfried, dessen Geburt Herheim am Ende noch explizit zeigt, mit einem als Wagner gekleideten Zwerg Mime als Geburtshelfer. Der Regisseur will offenbar alle Hintergründe der „Ring“-Teile sichtbar machen. Das ist etwas überpädagogisch. Zumal er auch noch die Leitmotive, die bei Wagner solche Zusammenhänge stiften, visuell übersetzt. Wenn die Musik zum ersten Augenkontakt von Siegmund und Sieglinde von ihrer keimenden Liebe kündet, werfen sie sich bei Herheim gleich in einen heftigen Kuss. Was soll da noch passieren, wenn sie nach langer Steigerung tatsächlich auch bei Wagner übereinander herfallen?

Herheim erfindet zudem, als ob Wagners Handlung nicht schon kompliziert genug wäre, eine stumme Figur: den Hundingling als Sohn Sieglindes und ihres offiziellen Gatten Hunding. Es geht zwar unheimlich unter die Haut, wie Eric Naumann diesen Taubstummen spielt, der offenbar die natürliche Liebe der Geschwister begreift und in Siegmund eine neuen gütigen Bruder gewinnen will. Aber dass Sieglinde ihn im Rausch vor der Liebesnacht absticht, besudelt die von Wagner gefeierte freie Liebe unzulässig mit Mord. Nun trägt auch dieses Sympathiepaar wirkliche Schuld mit sich, bei Wagner nicht.

Brandon Jovanovich als Siegmund ist mit seinen männlich timbrierten Tönen und kräftiger Höhe ein strahlender Held. Lise Davidsen singt mit ihrem hellen Sopran Sieglinde auch als Lichtgestalt. Als Brünnhilde bringt Nina Stemme einen Sopran von dramatischer Fülle, aber auch anrührend weicher, samtiger Feinheit in der Todverkündigung mit. Johan Reuter gestaltet mit kernigem Bassbariton den Wotan vom Bühnenrand (während der erkrankte John Lundgren spielt). Mit diesen Weltklassesängern bereitet Donald Runnicles ein Wagnerfest voller Lyrik, Kraft und Spannung, das in Atem hält.