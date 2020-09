Drei Fragen an Sinje Irslinger

Di, 29.09.2020, 07.19 Uhr

In "Gott, Du kannst ein Arsch sein" schlüpft Sinje Irslinger in die Rolle der 15-jährigen Steffi, bei der Krebs im Endstadium diagnostiziert wird. Sie entscheidet sich, ihre letzten Monate in vollen Zügen zu genießen und reist mit einem Wildfremden nach Paris. Im AFP-Interview erzählt Irslinger, wie sie sich auf diese schwierige Rolle vorbereitet hat.