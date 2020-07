Erstes Freitagsgebet in Hagia Sophia nach Umwandlung in Moschee

Fr, 24.07.2020, 14.41 Uhr

In der Hagia Sophia in Istanbul ist das erste Freitagsgebet nach ihrer Umwandlung in eine Moschee gefeiert worden. Der Kuppelbau war ursprünglich als christliche Basilika errichtet worden und war jahrelang ein Museum.