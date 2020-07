Vivienne Westwood steigt für Assange in den Käfig

Di, 21.07.2020, 16.15 Uhr

In London ist die britische Modedesignerin Vivienne Westwood in einen Käfig gestiegen, um für die Freilassung von Wikileaks-Gründer Julian Assange zu demonstrieren. Der Australier ist in den USA wegen Spionage angeklagt, ihm drohen bis zu 175 Jahre Haft.