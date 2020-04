Staatstheater Braunschweig sagt „Butterfly“ ab

Aufgrund der Corona-Pandemie und eines bundesweiten Verbots für Großveranstaltungen bis Ende August 2020 kann das ursprünglich für 27. Juni bis 15. Juli 2020 geplante Burgplatz-Open-Air in diesem Jahr nicht stattfinden»Wir bedauern diese schmerzliche Entscheidung sehr, sehen allerdings aufgrund der Corona-Pandemie und des bundesweiten Erlasses, der Großveranstaltungen bis vorerst Ende August 2020 untersagt, keine andere Möglichkeit, als das diesjährige Burgplatz-Open-Air abzusagen«, so Dagmar Schlingmann, Generalintendantin des Staatstheaters Braunschweig.

Die Proben zu Puccinis Oper hätten unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Srba Dinić und unter der Regie von Andrea Schwalbach Mitte Mai beginnen sollen, bevor eine Serie von 19 Vorstellungen von Ende Juni bis Mitte Juli erfolgt wäre. Der gebotene Sicherheitsabstand während der Proben und Vorstellungen für diebeteiligten Künstler, Chor, Musiker des Staatsorchesters und das Publikum kann dabei nicht gewährleistetwerden.

„Auch wir sind traurig, in 2020 auf eines der Braunschweiger Kulturhighlights und zugleich auch auf unser Herzensprojekt „100Schüler in die Oper“ verzichten zu müssen, ergänzt Julien Mounier,Vorstandsvorsitzender von BS Energy als Hauptsponsor des beliebten Freiluftevents. „Wir werden ,Madama Butterfly’ um ein Jahr verschieben und im Sommer 2021 als Burgplatz Open Air aufführen“, so Schlingmann weiter.

Bereits gekaufte Tickets behalten für die Vorstellungen im Jahr 2021 ihre Gültigkeit. Alle Besucher werden laut Staatstheater im Laufe des Sommersüber die genauen Termine informiert. Alternativ könne der Besucherservice auf Wunsch die gezahlten Beträge auf das jeweilige Kundenkonto gutschreiben lassen.

Wegen des Bühnenbildes der Burgplatzoper hatte es im Vorfeld heftige Proteste von koreanischne und chinesischen Mitbürgern gegebn. Sie betrachtn die auf den Boden gemalte japanische Marineflagge als Symbol der äußerst brutalen Besatzungspolitik Japans in Zweiten Weltkrieg.