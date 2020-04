Los Angeles Wegen der Corona-Krise sind derzeit bei vielen Filmen die Dreharbeiten unterbrochen. Auch bei "The Batman" steht momentan alles still.

"The Batman" kommt später als geplant ins Kino

Auch Superheld Batman bleibt nicht von der Corona-Krise verschont. Der geplante Film "The Batman" mit Hauptdarsteller Robert Pattinson soll nun erst im Oktober 2021 in die Kinos kommen, wie das Studio Warner Bros. mitteilte. Ursprünglich war der Start in den USA für Juni nächsten Jahres angesetzt.

Im Februar hatte Pattinson mit einem kurzen Video erstmals Einblick in seinen Auftritt als Fledermausmann unter der Regie von Matt Reeves ("Planet der Affen") gegeben. Die Dreharbeiten mit dem britischen "Twilight"-Star waren im Januar angelaufen, dann aber wegen der Corona-Pandemie Mitte März gestoppt worden.

In den letzten Wochen wurden zahlreiche Film- und TV-Produktionen auf Eis gelegt. Wegen derzeit weltweit geschlossenen Kinos werfen viele Hollywoodstudios ihre Terminpläne um. Auch die Filmstarts von "Wonder Woman 1984", "Fast & Furious 9" oder "Ghostbusters: Legacy" sind schon verschoben worden.

Neben Pattinson spielen in "The Batman" Zoe Kravitz als Catwoman, Paul Dano als Riddler, Colin Farrell als Pinguin, Andy Serkis in der Rolle der Butler-Figur Alfred Pennyworth und John Turturro als Mafia-Bösewicht Carmine Falcone mit.