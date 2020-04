Braunschweig gibt Lichtparcours 2020 nicht auf

Trotz der Corona-Epidemie und der Einschränkung des öffentlichen Lebens ist Braunschweigs Kulturdezernentin Anja Hesse der Hoffnung, dass es im Sommer möglich sein wird, den seit langem vorbereiteten Lichtparcours 2020 zu verwirklichen. „Nachdem die überwiegende Anzahl der Entwürfe Partner und Sponsoren gefunden hat, arbeiten die Künstlerinnen und Künstler gemeinsam mit dem Kulturdezernat an der Realisierung“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.

Rund 20 Lichtkunstwerke sollen vom 13. Juni bis zum 9. Oktober präsentiert werden. Im Mittelpunkt der fünften Auflage der populären Freiluft-Ausstellung soll – auch als Reminiszenz an den ersten Parcours im Jahr 2000 – die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Wasserlauf der Oker und seinen 24 Brücken stehen. „Kraftvolle, farbintensive, abstrakte Installationen kontrastieren den in Städten von Werbung durchdrungenen öffentlichen Raum“, so das Kulturinstitut.

Aktuell ist die neue Homepage www.lichtparcours.de online gegangen. Sie präsentiert Visualisierungen der finalen Entwürfe, erläutert die Ideen der Künstler, zeigt, wo ihre Arbeiten zu finden sein werden und wie weit sie gediehen sind, und stellt mögliche Besuchsrouten vor.

Unter den 15 neu für den Parcours 2020 entworfenen Lichtkunstwerken sind Arbeiten von Bjørn Melhus, Tim Etchells, Nevin Aladağ und des Künstlerkollektivs Bar du Bois. Darüber hinaus werden die permanenten Installationen zurückliegender Lichtparcours von Michael Sailstorfer, Yvonne Goulbier, Mark Dion und Fabrizio Plessi einbezogen.