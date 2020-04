Braunschweiger Autor erzählt Neues von Winnetou

Pierre Brice und Lex Barker als Winnetou und Old Shatterhand

Braunschweig. Der Autor Thomas Ostwald erfindet neue Geschichten um den Indianer-Häuptling und seinen besten Freund Old Shatterhand.

Auch wenn man, wie der Rezensent, bekennen muss, sich als junger Mensch durch die grün-goldenen Karl-May-Bände eher hindurchgequält zu haben, so wird doch niemand ernstlich bezweifeln, dass die Freundschaft zwischen dem edlen Wilden vom Stamm der Apachen und dem ebenso edlen deutschen Westmann zu den populärsten Mythen der deutschen Literatur gehört – in diesem Punkt vergleichbar allenfalls mit dem Nibelungenlied und dem „Faust“.

Auch wenn jene Bände heute nicht mehr so massenhaft verschlungen werden wie früher, so sind Winnetou und Old Shatterhand noch immer jedem Deutschen ein Begriff – auch dank der Filme mit Pierre Brice und Lex Barker aus den 60-er Jahren.

Und auch wenn der Autor aus Radebeul in seiner friedfertigen Übermenschen-Phantasie die Überlegenheit des Deutschen arg penetrant ausgestellt haben mag, so war er doch eines nicht: ein Rassist. Dazu hat er den Eingeborenen viel zu stark verklärt. Insofern sind die drei „Winnetou“-Bände gute Bücher.

Aber: Reicht das nicht? Brauchen wir noch mehr von der Droge Winnetou?

Der Braunschweiger Wildwest-Kenner und Autor Thomas Ostwald, der schon mehrere neue Abenteuer um die beiden Helden der Prärie verfasst hat, erklärt seinen soeben erschienenen neuen Band „Mein Blutsbruder“ mit einer leisen Kritik am Vorbild: „Hier greife ich ein May-Thema auf, das mir als Leser seiner Werke immer sehr nachlässig behandelt erschien – die Jagd nach dem Mörder Santer, der Winnetous Vater und seine Schwester ermordete.“

Das ist ja in der Tat eine herzergreifende Szene, als die schöne Nscho-tschi ihre Seele aushaucht, erschossen vom schmierig-finsteren Gangster Santer. Im Film wurde er gespielt von Mario Adorf.

Als der mittlerweile fast 90-jährige Schauspieler im vergangenen Herbst in Braunschweig den Ehrenpreis „Heinrich“ des Filmfestes entgegennahm, erzählte er mir von den persönlichen Folgen: „Zigtausendmal hab ich so Sätze gehört wie: ,Dass du Nscho-tschi erschossen hast, habe ich dir lange nicht verziehen. Ich habe dich dafür gehasst!’“

Ostwald lässt den Deutschen mit der Schmetterfaust während des Bürgerkrieges mal mit, mal ohne seinen indianischen Blutsbruder durch Nordamerika schweifen. Stets auf der Spur jenes Megaschurken, der sich skrupellos im Gold-, Öl- und Waffengeschäft bereichert hat. Die Handlung besteht in weiten Teilen aus einer genretypischen Abfolge von Gefangennahmen, Befreiungen, Flucht, Schießereien, Schlägereien. Genretypisch ist auch die Einteilung der Personnage in gut und böse. Die Sprache ist nicht frei von stilistischen Unebenheiten wie „Der Anlass unseres Rittes vereinte uns im stummen Schweigen“. Es wird keine einzige Frage gestellt. Jeder erkundigt sich immerzu. Aber das Ganze liest sich unterhaltsam weg.

Nun ist Ostwald ja bekannt als Kenner und Nachlass-Bewahrer des Braunschweiger Weltreisenden und Schriftstellers Friedrich Gerstäcker (1816-1872). Während Karl May (1842-1912) die Orte seiner Handlung bekanntlich nie besucht hat, kannte sich Gerstäcker in den Sitten und Gebräuchen, bei den Waffen, Kanus, Häusern, Kleidern, Speisen der Nordamerikaner aus eigener Anschauung bestens aus. Und Ostwald eben auch.

So könnte man formulieren: Der Gewinn des neuen Bandes liegt darin, dass Ostwald die Abenteuer des mythischen Duos mit dem Realismus und der Sachkenntnis Gerstäckers schildert. Das führt mitunter zu etwas reiseführerhaften Dialogen, wenn etwa Old Shatterhand einen Mitreisenden belehrt: „Ach, Sie denken an Arkansas Stew? Nein, keine Sorgen, diese landestypische Spezialität aus heißem Rum oder Whiskey wird es wohl nicht vor dem Abend geben.“

Manchmal übertreibt der Autor sein Detailwissen, wenn er etwa von einer Provinzstadt zu berichten weiß, „dass sie erst vor wenigen Jahren von John Hardeman Walker und W. Bushey gegründet und nach Samuel Caruthers benannt wurde, der das gesamte Gebiet erstmals im US-Kongress vertrat.“

Der Apache redet zwar immer noch sehr blumig: „Mein Herz ist glücklich und springt wie ein junges Fohlen in der Morgensonne...“ Doch kommt er uns menschlich näher, wenn Old Shatterhand mit ihm bei einer rundlichen deutschen Wirtin Bier und Gulasch verzehrt.

Ostwalds Ehrgeiz zielte wohl weniger auf ein literarisch ausgefeiltes Werk. Er wollte das kenntnisreiche Bild des abenteuerlichen Lebens in einem vom Krieg zerrissenen Land zeichnen. Das ist ihm gelungen. Deutlich wird vor allem der denkwürdige Kontrast zwischen der ursprünglichen, mythisch beseelten Lebensweise der untereinander zerstrittenen und dem Untergang geweihten Indianer und dem Anbruch des Maschinenzeitalters.

Der Roman „Mein Blutsbruder – Mörderjagd im Apachenland“ umfasst 360 Seiten und ist unter dem Autoren-Pseudonym Tomos Forrest in der Edition Bärenklau und dem Verlag Der Romankiosk erschienen. Er ist im Buchhandel und per Mail bei t.ostwald @t-online.de erhältlich.