Wohnzimmerkonzerte mit Geiger Daniel Hope

Der Star-Geiger Daniel Hope zeigt von diesem Mittwoch an bis zum 7. April täglich ein Wohnzimmerkonzert im Livestream beim deutsch-französischen Kultursender Arte Concert. Das Motto in Corona-Zeiten: "Hope@Home".

Dazu lädt der 46-jährige Hope Künstler und Freunde in sein Wohnzimmer ein - einzeln und mit dem gebotenen Sicherheitsabstand, wie der Sender am Dienstag mitteilte. Seine Gäste sind unter anderen Max Raabe, Anna Thalbach, Sebastian Koch, Heike Makatsch und Christoph Israel.

"Wir sollten und müssen in diesen Zeiten zu Hause bleiben. Aber wir müssen ebenso unsere Musik teilen, denn sie ist eine Quelle für Geborgenheit und Inspiration", sagte Hope in der Mitteilung.

Der in Südafrika geborene und in Berlin lebende britische Geiger zählt zu den bekanntesten Klassik-Künstlern in Deutschland. Er ist Künstlerischer Direktor der Dresdner Frauenkirche und seit kurzem auch Präsident des Beethoven-Hauses Bonn.

Verfolgen lassen sich die Konzerte vom 25. März bis 7. April jeweils um 18 Uhr live auf Arte Concert sowie der Facebook-Seite und dem YouTube-Channel von Arte Concert.