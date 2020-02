Promis und Protest: Preisverleihung der Berlinale

In Berlin hat die Preisverleihung der diesjährigen Berlinale begonnen. Auf dem roten Teppich zeigten sich am Samstagabend unter anderem der diesjährige Jurypräsident Jeremy Irons sowie die Schauspielerinnen Jella Haase und Paula Beer. Am Rande der Veranstaltung protestierten einige Demonstranten für mehr Klimaschutz.

Zu den ersten Gewinnern gehörte die französische Komödie "Delete History" ("Effacer l’historique"), die mit einem Sonderpreis der Berlinale ausgezeichnet worden. Der Film bekam den "Silbernen Bären - 70. Berlinale". Die Regisseure Benoît Delépine und Gustave Kervern erzählen von drei Menschen, die gegen die Allmacht des Internets und den Konsumterror kämpfen.

Der deutsche Kameramann Jürgen Jürges ist mit einem Silbernen Bären für eine "herausragende künstlerische Leistung" ausgezeichnet worden. Geehrt wurde der 79-Jährige für seine Arbeit am Experimentalfilm "DAU. Natasha" der russischen Regisseure Ilja Chrschanowski und Jekaterina Oertel. Jürges hat in der Vergangenheit unter anderem mit Größen wie Wim Wenders und Rainer Werner Fassbinder gedreht.

Große Freude auch bei Paula Beer: Die deutsche Schauspielerin ist mit einem Silbernen Bären als beste Darstellerin ausgezeichnet worden. Sie erhielt den Preis für ihre Rolle in Christian Petzolds Film "Undine".

Die italienischen Zwillingsbrüder Fabio und Damiano D’Innocenzo haben den Silbernen Bären für das beste Drehbuch erhalten. Die Geschwister wurden für ihren Film "Bad Tales" ("Favolacce") ausgezeichnet. Das beklemmende Drama über mehrere Familien in einem Vorort ging auf der Berlinale als einer von 18 Filmen ins Rennen um die Auszeichnungen.

Ein weiterer Silberner Bär ging nach Italien: Elio Germano ist als bester Darsteller für seine Rolle im Künstlerdrama "Hidden Away" ("Volevo nascondermi") ausgezeichnet worden. In dem Film spielt er einen Maler, der lange als Ausgestoßener lebte.

Der Große Preis der Jury ging an das US-Jugenddrama "Never Rarely Sometimes Always" von der US-Amerikanerin Eliza Hittman, die von einer ungewollten Schwangerschaft erzählt. Eine 17-Jährige macht sich mit ihrer Freundin auf nach New York, um dort eine Abtreibung vornehmen zu lassen.