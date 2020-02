"The roads not taken" - Starbesetzung auf der Berlinale

"The roads not taken" - Starbesetzung auf der Berlinale Mi, 26.02.2020, 21.34 Uhr Salma Hayek, Elle Fanning und Javier Bardem - die Darsteller des Films "The roads not taken" begeistern die Fans am roten Teppich. Das Drama der Regisseurin Sally Potter feiert auf der Berlinale Weltpremiere.

