"Maybrit Illner" zu Hanau: Erkrankung des Täters ist irreleveant

Aus offenbar rassistischen Motiven hat ein 43-jähriger Mann in Hanau mutmaßlich neun Menschen erschossen. Die Bundesanwaltschaft übernimmt die Ermittlungen nach eigenen Angaben aufgrund von "gravierenden Indizien für einen rassistischen Hintergrund der Tat".

Elf Tote bei mutmaßlich rassistischem Anschlag in Hanau

Berlin. Bei „Maybrit Illner“ wurde der Anschlag in Hanau diskutiert. Nur die AfD als geistigen Brandstifter zu bezeichnen, reiche nicht aus.

Der Schock sitzt tief. Der rassistisch motivierte Anschlag von Hanau mit insgesamt elf Toten ist eines der schlimmsten Terrorattentate in der Geschichte der Bundesrepublik. Bei „Maybrit Illner“ wurde am Donnerstagabend darüber diskutiert, was den Weg für eine solche Tat bereitet. Es ist zu befürchten: Allein die AfD als geistige Brandstifterin zu markieren, greift zu kurz.

Unumstritten, so ließ sich der Runde entnehmen, ist allerdings, dass sich durch die AfD etwas nach rechts verschoben habe. Nämlich: Die Wortwahl, das Sagbare und der gesellschaftliche Diskurs. Die Erkenntnis daraus: Erst kommt das Sagbare, dann kommt das Machbare.

„Anschlag in Hanau: Rechter Terror außer Kontrolle?“, lautete die Leitfrage. Die Gäste:

Claudia Roth (Grüne), Bundestagsvizepräsidentin

Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen

Kübra Gümüşay, Journalistin und Autorin

Matthias Quent, Soziologe und Rechtsextremismus-Forscher

Janine Wissler (Die Linke), Fraktionsvorsitzende im hessischen Landtag

Die Gäste bei „Maybrit Illner“: Kübra Gümüşay, Armin Laschet, Maybrit Illner, Claudia Roth, Matthias Quent und Janine Wissler (v.l.). Foto: Claudius Pflug / ZDF / Claudius Pflug

Doch man kann es sich nicht zu leicht machen, einfach der AfD die Schuld in die Schuhe zu schieben, wie es vor allem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet versuchte. „Die AfD ist zentraler Teil des Rassismus, aber das Feld ist viel größer“, entgegnete ihm der Rechtsextremismus-Forscher Matthias Quent und verwies auf antisemitische Stereotype in bürgerlichen Zeitungen, rassistische Zuschreibungen in Schulbüchern oder Verschwörungstheorien auf YouTube.

Auch bürgerliche Politiker zündeln mit Sprache

Die Linken-Politikerin Janine Wissler betonte, dass es auch die bürgerlichen Politiker sind, die mit der Sprache zündeln und verwies auf Horst Seehofers einstiger Formulierung, dass Migration die „Mutter aller Probleme“ sei.

Das wollte dessen Unionskollege Armin Laschet natürlich nicht stehen lassen und verhedderte sich in einer verschwurbelten Argumentation, dass Sprache dann doch nicht alles sei – nur um einige Minuten – bei einem anderen Beispiel – doch wieder das Gegenteil zu behaupten.

Gümüşay: „Rassismus ist in Deutschland die Norm“

Klarer formulierte Kübra Gümüşay ihren Standpunkt: „Rassismus ist in Deutschland die Norm.“ Sie berichtet, dass es eine große Menge von Menschen gebe, die nach der Tat nicht einfach nur schockiert war: „Viele Menschen in Deutschland waren davon überhaupt nicht überrascht“, sagte Gümüşay und meinte damit ebenjene, die in den Augen des Mörders ebenso vernichtet werden sollen. Für Migranten sei die rassistische Gefahr alltäglich.

Die wichtigste Erkenntnis zum Anschlag in Hanau

Ein Aspekt, der seit der Tat schon viel diskutiert wurde, konnte – glücklicherweise – durch den Rechtsextremismus-Forscher Matthias Quent in einem Satz – hoffentlich – zu den Akten gelegt werden. Denn der Täter war offenbar psychisch krank. Sein Pamphlet, das er vor der Tat niederschrieb, war neben rassistischen Äußerungen voll von kruden Verschwörungstheorien.

Matthias Quent, Soziologe und Rechtsextremismus-Forscher, erklärte, dass die Erkrankung des Täters keine relevante Rolle spiele. Foto: Claudius Pflug / ZDF / Claudius Pflug

Eine mögliche psychische Erkrankung ist aber völlig irrelevant, so der Forscher: „Zentral ist: Der Täter hat seiner Opfer rassistisch ausgewählt“, fasste Quent das Tatmotiv zusammen. Eben genau das war es wiederum, was Alexander Gauland (AfD) kurz nach der Tat bestritt, als er dem Täter eine politische Gesinnung absprach – und lediglich auf dessen Geisteszustand verwies.

Das Fazit bei „Maybrit Illner“

Kübra Gümüşay ließ es sich nicht nehmen, Moderatorin Maybrit Illner dafür zu kritisieren, dass sich der Diskurs in Deutschland auch deswegen so falsch bewege, weil Talkshows schon allein durch ihre wenig diverse Gästeauswahl den Blick verengen würde. Damit mag sie insgesamt recht haben. Was man aber der Sendung zugutehalten muss: Auch der Blick auf die Opfer kam nicht zu kurz.

