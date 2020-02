Mario Barth ist auf der Bühne unentwegt in Aktion – auch bei seinem Gastspiel unter dem Motto „Männer sind faul, sagen die Frauen" in der Volkswagen-Halle.

Braunschweig. Mario Barth erklärt 4000 Fans in der Volkswagen-Halle, wie Frauen ticken.

Mario Barth erzählt in Braunschweig über seine Schulzeit

Klar, einige seiner Storys sind angereichert mit viel Nichts. Pures Pointenfleisch, dafür steht Mario Barth nicht. Witzeerzähler Fips Asmussen sagte mal über ihn: „In der Zeit, in der der zweimal über die Bühne rennt, habe ich zwei CDs produziert.“ Aber das mitunter unangenehm Übertourige hält sich am Sonntag in der Volkswagen-Halle erfreulicherweise sehr in Grenzen. Kein langes Vorlachen zur Vorbereitung der Pointen, kein „Kennste, kennste?“. Der 47-Jährige echauffiert sich vor rund 4000 Zuschauern so kurzweilig, dass man nach 90 Minuten denkt: Schon vorbei?

Im 20. Jahr steht der Comedian bereits auf der Bühne. Rund 100 Tage pro Jahr ist er auf Tour. Ab Mai spielt er noch einmal sein allererstes Programm; das neue für 2021 ist fast fertig. Dazu TV- und Radiosendungen und bald ein Sachbuch mit Tipps für eine glückliche Beziehung. Die Maschine läuft – auch die Marketingmaschine. Neben Spruch-Wollmützen mit LED-Beleuchtung, Magneten, Shirts, Schals und Caps werden im Foyer Plüschtiere verkauft, etwa der Zieger, ein Zebra im Tigerkostüm. Barths Freundin sagte mal über einen orangen Hubschrauber mit schwarzen Streifen: Der sieht aus wie ein oranges Zebra. So entstand das Tier.

Vorreiter ist Mario Barth auch mit einer Münzpresse. Fans können sich auf Fünf-Cent-Münzen Sprüche pressen lassen wie „Ich bin nicht faul, ich hab Geduld.“ Kostet zwei Euro.

Mario Barth in Braunschweig Mario Barth in Braunschweig Rund 4000 Fans sahen den Komiker am Sonntag, 9. Februar, in der Volkswagenhalle in Braunschweig. Foto: Nizar Fahem Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

In der VW-Halle spielte er nun noch einmal das Programm „Männer sind faul, sagen die Frauen“, eine Zusatzshow. Die Storys sind zeitlos. Im Mittelpunkt steht seine Freundin: „Ich liebe sie, aber sie ist speziell.“ Dazu deren beste Freundin Babsi („noch einen Zacken schärfer“), seine pubertierende Nichte und seine 80-jährige Mutter. Die hält ihn nicht nur mit Smartphone-Problemen auf Trab. Er muss auch kommen, wenn der Fernseher keinen Ton hat. Bald zeigt sich: Mutter hat die Fernbedienungen der beiden TV-Geräte verwechselt. „Irgendeiner hat die Fernseher vertauscht“, sagt sie. Barth weiß: „Wenn eine Frau es nicht war, war sie es nicht. Punkt.“

Einige Storys sind überkonstruiert, vor allem die mit dem Auto. Im Neuwagen piepst es, berichtet die Freundin. Da braucht es erst ein Schein-Update in der Werkstatt, eine Mitfahrt und einen Lauf neben dem Wagen, bis Barth mit seiner Expertise feststellt: Die elf Kilo schwere Handtasche auf dem Beifahrersitz ist nicht angeschnallt.

Unterhaltsam ist indes auch das Ausgewalzte. Die Geschichten werfen genug Einprägsames ab. Hin und wieder sorgt ein Detail auch eine Weile später für weitere Lacher. Mario Barth erzählt über das Anbringen eines Kronleuchters und einen USA-Urlaub, in dem sich seine Nichte verliebte, über einen Junggesellenabschied und eine Silvesterfeier mit Bleigießen.

Gut kommen auch seine Erinnerungen an die Schulzeit an: etwa, wie er Tintenpatronen hinten aufbiss, um an die Kugel zu gelangen. „Schöne blaue Fresse, mit dem Tintenkiller sauber gemacht.“ Das Publikum hat Spaß. Als Zugabe spielt Barth eine neue Nummer und erzählt, wie er merkte, dass er alt wird. Eine 24-Jährige holte ein Autogramm. „Ich könnte dein Vater sein“, flirtete er. „Wie alt sind Sie denn?“ fragte sie. Und sagte dann: „Nein, mein Vater ist jünger.“