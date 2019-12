So bekommt man Tickets für die „Helene Fischer Show“ 2020

„Helene Fischer-Show“- Das passiert 2019

Helene Fischer hat sich 2019 etwas Ruhe gegönnt. Zu Weihnachten gibt es aber wieder ihre große ZDF-Show. Die Sendung wurde bereits in der Messehalle 6 in Düsseldorf aufgezeichnet. Sehen Sie, was Sie dort erwartet.

