Gruppenbild mit Eva in der Komödie.

Braunschweig. Pauker, Schöler unD die kesse Eva.:In der Komödie am Altstadtmarkt geht es in einem Klassenzimmer fidel zu.

In Braunschweig gärt die Feuerzangenbowle

Fabian Baecker heißt der junge Mann, und natürlich ist er nicht zu beneiden. Denn die Fußstapfen von Heinz Rühmann sind so groß, dass die gesamte Komödie am Altstadtmarkt bequem darin Platz fände. Wie soll der junge Mann da rauskommen?

Nun ist so eine „Feuerzangenbowle“ natürlich kein Rühmann-Lookalike-Wettbewerb. Aber wenn einer den Primaner Pfeiffer gibt, der nicht Rühmann ist (auch Theaterchef Florian Battermann hat es schon mal versucht), dann wird deutlich: Die Rolle ist im Grunde ganz schön undankbar. Da soll einer glaubhaft einen promovierten, erfolgreichen, wohlhabenden Schriftsteller verkörpern – und zugleich einen in seinem festen Willen zum nachholenden Schülerstreich schon wieder arg streberhaften Schulbubi.

Rühmann hat dieses Dilemma in dem Film von 1944 auf seine treuherzig-pfiffige, koboldhaft-naseweise Art hingeschnoddert. Nur leider eben: unnachahmlich.

Fabian Baecker spielt den Pfeiffer beherzt und durchaus gediegen. Aber es fehlt das Besondere, die eigenwillige Komik. Er ist für den Schriftsteller zu bubihaft und für den Bubi zu brav (wie gesagt, die Rolle ist so). Deshalb lässt sich insgesamt leider auch die Biederkeit des Stoffes nicht verbergen.

Dennoch hat diese Version des Romans von Heinrich Spoerl durchaus ihre unterhaltsamen Momente. Regisseur Christian Voss hat die Handlung im Wesentlichen auf den Klassenraum konzentriert. Da sind die Schüler typgerecht besetz: vor allem Moritz Kurtz anrührend in der Rolle des gutmütig-traurigen Musterschülers, Lukas Leibe als kraftmeierisches Großmaul und Dominik Penschek als schlaksiger Schnösel.

Und da sind vor allem die Lehrer. Sie sind ja schon im Rühmann-Film der eigentliche Quell der Freude. Regisseur Voss lässt sie sich volle Kanne chargieren. Da schwankt Christian Preuß als vermeintlich altehrwürdiger Direktor ständig zwischen Bonhommie, Nervenzusammenbruch und verzweifelt behaupteter Würde. Holger Teßmann zeigt den zauseligen Professor Crey mit seinem kultigen Sprachfehler als Karikatur eines durchaus nicht harmlosen Cholerikers. Helmut Büchel kontrastiert die Aufregung als heiter, aber auch lauernd in der eigenen Gemütlichkeit ruhender rheinischer Physiklehrer Bömmel.

Während die Szenen in Pfeiffers Bude mit der arg altjüngferlichen Vermieterin (Gaby Blum) hölzern wirken, werden hier viele Szenen beweglich ausgespielt. Zum Beispiel wird die Probe zur „Johanna von Orleans“ ins absurde Pathos geradezu hineindeliriert. Eine Chorprobe gerät zur gockeligen Kakophonie. Die von allen Schülern angeschwärmte Eva (Leandra Fili) darf immerhin mehr sein als das süße Mädel: eine ansatzweise selbstbewusste Referendarin.

Es mag überinterpretiert sein, aber nach der alkoholischen Gärung und der Selbstenttarnung des Schriftstellers zwecks Verehelichung scheint es in der entlarvenden Schlusspointe, als rücke der vermeintlich so humanistische Schuldirektor ganz kurz in die Nähe eines bitterbösen Kollegen: des Professors Unrat.