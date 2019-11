Sevilla. „Systemsprenger“, das Spielfilmdebüt der Braunschweiger Regisseurin Nora Fingscheidt um ein extrem schwieriges Kind, tritt in Sevilla an.

Das deutsche Drama „Systemsprenger“ ist für den Europäischen Filmpreis nominiert. Das gaben die Ausrichter auf dem Filmfestival in Sevilla bekannt. Auch die elfjährige Hauptdarstellerin des Films, Helena Zengel, ist im Rennen, ebenso der deutsche Schauspieler Alexander Scheer (43, „Gundermann“).

Drama von Braunschweiger Regisseurin für Europäischen Filmpreis nominiert

„Systemsprenger“, das Spielfilmdebüt der Braunschweiger Regisseurin Nora Fingscheidt um ein extrem schwieriges Kind, tritt gegen die Konkurrenzbeiträge „An Officer and a Spy“, „Les Misérables“, „The Favourite“, „The Traitor“ und „Leid und Herrlichkeit“ an. Helena Zengel ist als beste europäische Schauspielerin nominiert. Sie tritt an gegen Olivia Colman („The Favourite“) sowie Noémie Merlant und Adèle Haenel („Porträt einer jungen Frau in Flammen“). Als bester Schauspieler hat Alexander Scheer eine Nominierung erhalten. Er geht unter anderem ins Rennen gegen Antonio Banderas („Leid und Herrlichkeit“) und Jean Dujardin („An Officer and a Spy“).