Filmfest – Die schmerzhafte Jagd nach Frieden

Dem Thema Frieden kann man auch im Kino hinterherjagen. Das heißt aber nicht automatisch, dass friedvoll ist, was da über die Leinwand flimmert. Die Suche nach dem Frieden mit sich selbst oder mit den anderen führt über schmerzhafte Pfade. Und selbst am Ende ist der Frieden nicht auf Dauer gewiss. So lassen sich die drei Filme zusammenfassen, die wir hier vorstellen. Alle drei werden beim Braunschweiger Filmfestival gezeigt, das vom 19. bis 24. November stattfindet.

„Beanpole“ – Ein schonungsloses Bild weiblicher Kriegswunden

Dass dieser Film schwer verdaulich ist, kann man schon ahnen. Schließlich spielt er im ersten Herbst 1945 in Leningrad. Mehr als zwei Jahre, von 1941 bis 1944, hatte die deutsche Wehrmacht die Stadt, die heute wieder St. Petersburg heißt, ausgehungert. Historiker schätzen, dass durch diese deutsche Kriegstaktik im Zweiten Weltkrieg rund eine Million Zivilisten verhungerten.

Im Herbst 1945 nun zählt die Sowjetunion zu den Siegermächten. Aber von echten Siegern ist in dieser russisch-estnisch-französischen Koproduktion keine Spur. Stattdessen überall Versehrte – an Leib und Seele. Ort der Handlung ist ein Sanatorium für kriegsbeschädigte Soldaten. Aber die junge Iya, die hier als Krankenschwester arbeitet, ist kaum weniger traumatisiert als ihre Patienten. Die hochgewachsene Frau, die alle „Bohnenstange“ (englisch: Beanpole) nennen, ist trotz ihrer Jugend selbst Kriegsinvalidin. Sie leidet unter Anfällen, während derer sie wegtritt und sich nicht rühren kann. Viktoria Miroshnichenko spielt sie gespenstisch zwischen Kindlichkeit und innerer Leere. Dass der kleine Sohn ihrer Freundin Mascha in ihrer Obhut stirbt, scheint ihr gleich zu Beginn den Rest zu geben.

Als Mascha (Vasilisa Perelygina) als Rotarmistin kriegsdekoriert aus dem besiegten Berlin heimkehrt, erfährt sie vom Tod ihres Kindes. Statt zu trauern oder zu verzweifeln, nötigt sie Iya, zusammen „tanzen“ zu gehen. Die folgende Szene mit zwei Jungspunden auf der Suche nach Sex, in der die Männer den beiden Frauen auf verschiedene Weise nicht gewachsen sind, ist die einzige zumindest teilweise lustige.

Aber sie zeigt auch den schweren Knacks von Mascha. Das Überleben im Krieg unter Männern hat sie kalt und brutal gemacht. Dass sie keine Skrupel mehr hat, zeigt sie endgültig, als sie ihre Freundin zwingt, ein neues Kind für sie – von vielen Abtreibungen unfruchtbar geworden – auszutragen. Und, besonders schmerzhaft beim Zusehen: Während die eine der anderen so Gewalt antut, dämmert, dass beide mehr füreinander empfinden als bloße Freundschaft.

Aus dieser verworrenen Konstellation aus Trauma, Liebe und Machtspiel, aus Eifersucht, Schuld- und Rachegefühlen entspinnt sich die wohl leider ziemlich realistische Handlung des Films, die – soviel darf wohl verraten werden – am Ende immerhin einen winzigen Lichtblick bietet.

Der 1991 geborene Regisseur Kantemir Balagov verzahnt geschickt die historischen und psychologischen Komponenten. Allerdings zeichnet er Iyas Martyrium und Maschas Selbstverachtung so leid-pornografisch, dass es mitunter kaum zu ertragen ist. Immerhin: Dafür genügen ihm weitgehend die Gesichter der beiden Protagonistinnen.

Auf der anderen Seite steht die auffällige farbigkräftige Ästhetik des Films, der beim letzten Festival im französischen Cannes mit dem Regiepreis der Kategorie „Un certain regard“ ausgezeichnet wurde. Diese Farbigkeit soll die Bilder wohl expressionistisch aufladen. Haften bleiben aber vor allem die leuchtend roten und grünen Strickpullover als grelle Farbtupfer in der überwiegend grauen und rostbraunen Stadt. Die auffällige Farbregie führt so recht nirgends hin – außer vielleicht zum Eindruck, dass sich „Beanpole“ auch ein gutes Stück an sich selbst berauscht.

„The man who surprised every­one“ – Sterben wie ein Mann ist keine Option

Ein Flicken aus Dachpappe hier und ein weiterer Nagel da. Die notdürftigen Reparaturen können den Verfallserscheinungen im sibirischen Dorf kaum etwas entgegensetzen. Und das bröckelnde Dorf spiegelt den bröckelnden Stolz seiner Männer. Wenn man, wie Igor, erfährt, dass man nur noch zwei Monate zu leben hat, welchen Grund gibt es da noch, das fadenscheinige Spiel weiter mitzuspielen und „wie ein Mann“ zu sterben? Vielleicht verwandelt sich der Familienvater deshalb in eine Frau.

Er schminkt sich, schlüpft in ein Kleid, trägt eine Handtasche – zum Unverständnis seiner schwangeren Frau, des jungen Sohnes und des ganzen Dorfes. Deutungen für diesen außergewöhnlichen Schritt hat der russische Film „The man who surprised every­one“ einige zu bieten. Aber eine letzte Antwort gibt er nicht – und das ist eine Stärke.

Gelingt es Igor (Jewgeni Zyganow), als Frau verwandelt, sich vor dem Tod zu verstecken? Foto: Verleih / Braunschweig International Film Festival

Will Igor in seinen letzten Wochen das Undenkbare ausprobieren und seinem weiblichen Ich Raum geben? Handelt er aus Trotz gegenüber der Hilflosigkeit, mit der die Dorfbewohner – vor allem die Männer – ihm angesichts seines absehbaren Sterbens begegnen? Oder hat tatsächlich die Fabel, die die schnapstrinkende Schamanin ihm im Wald vorgesungen hat, den Ausschlag gegeben? In der alten Tiergeschichte versteckt sich ein prächtiger Erpel vor dem Tod, indem er sich im Staub wälzt und so aussieht wie ein Enten-Weibchen. So entgeht der Vogel dem Sensenmann, weil dieser ihn nicht mehr erkennt.

Klar wird: Igor will nicht einfach nur sein bisheriges Leben zur Zufriedenheit der anderen zu Ende bringen. Vorkehrungen treffen, Geld beiseitelegen, dem Sohn im Grundschulalter einreden, er sei „doch schon ein Mann“ – so schafft und findet man keinen Frieden. Wie Jewgeni Zyganow diesen stillen, stoischen Igor spielt, der seine Gefühle mit sich selbst ausmacht, ist sehenswert. Und gerade weil Erklärungen nicht mitgeliefert werden, investiert man als Zuschauer gerne die Energie, sich in ihn einzufühlen.

Aber die interessante Familienkonstellation – die Liebe zur schwangeren Ehefrau, zum Sohn, der grantige Schwiegervater – die das Spielfeld der ersten Filmhälfte bildet, rückt in den Hintergrund, als die Dorfbewohner von Igors Schritt erfahren. Nun muss man ihm dabei zusehen, wie er zum Gewaltobjekt der Dörfler – wieder vor allem der Männer – degradiert wird, die ihn so nicht akzeptieren können.

So realistisch diese homophobe Gewalt sein mag, dem Film tut das nicht gut. Anstelle des feinen psychologischen Strichs tritt eine holzschnittartige Erzählweise. Von seinen bisherigen Nachbarn verprügelt, flieht Igor in die unschuldige Natur des Waldes, wo er – Kitsch lass nach – den reinen Morgentau aus Moos-Polstern trinkt, bevor er erneut, nun von einer brutalen Waldarbeiter-Horde, übel zugerichtet und nun auch vergewaltigt wird. Am Ende gipfelt der Film noch in einem regelrechten Mysteriengemälde – Wunder inklusive. Puh!

Währenddessen tut sich im Verhältnis zwischen Igor und der gewalttätigen Gesellschaft rein gar nichts. Interessanter wäre es gewesen, mehr über seine eigene Entwicklung oder die Dynamik in der Familie zu erfahren.

Der Spagat zwischen Realismus und Parabel geht nicht nur auf Kosten der Figuren – letztlich geht er auch nicht auf. Die wohltuende Uneindeutigkeit, mit der der mutige Film des Regie-Paares Natascha Merkulowa und Alexej Chupov seinen Zuschauern anfangs durchaus etwas zutraut, kehrt erst ganz am Ende wieder. Igor ist ein Neuer geworden. Aber was das bedeuten könnte, bleibt angesichts des reichlich pflichtschuldig wirkenden Schlusses gänzlich dem Zuschauer überlassen. Und man fragt sich: Musste Igor dafür derart durch die Hölle geschickt werden?

„Farming“ – Im Schatten der Teekränzchen gedeiht der Selbsthass

Auch im britischen Film „Farming“ von 2018, der im Wettbewerb um den Filmpreis „Heinrich“ läuft, steht vor dem Frieden der Kampf ums pure Überleben. Zentrum der Handlung ist der Jugendliche Enitan (Damson Idris). Nachdem seine nigerianischen Eltern ihn als Kleinkind in eine weiße Familie geben – diese lange verbreitete Praxis wurde als Farming bezeichnet – wächst er im Arbeitermilieu einer englischen Kleinstadt auf.

Kann das gut gehen? Enitan (Damson Idris) schließt sich in seinem Selbsthass einer Gang rassistischer Skinheads an. Foto: Angus Young / Koch Films

Vergeblich um die Liebe seiner Pflegemutter, gespielt von Kate Beckinsale, bettelnd, lernt er, seine eigene Hautfarbe zu hassen. In seiner Selbstverachtung und dem Hunger nach Akzeptanz tut er das Undenkbare und schließt sich einer Gang rassistischer und gewalttätiger Skinheads an. Einzig seine Lehrerin, die, wie er, schwarz ist, gibt ihn nicht auf. Der Film, der, wie es heißt, auf Jugenderlebnissen des Regisseurs Adewale Akinnuoye-Agbaje beruht, wird flott, mitunter poppig erzählt – etwa die Teerunden der weißen Proll-Muttis mit ihren drolligen Pflegekindern, oder die musikuntermalten Prügeleien verfeindeter Skin-Gruppen.

Trotz seiner interessanten Handlung, die ein (zumindest hierzulande) kaum bekanntes Kapitel postkolonialer Geschichte aufgreift und beweist, dass die Wirklichkeit immer noch die bizarrsten Geschichten bietet, ist „Farming“ allerdings reichlich plakativ geraten. Nicht nur im Lichte des glatten, allzu glatten Endes vermisst man Grautöne. Trotz – vielleicht auch gerade wegen der vielen krassen Szenen bleibt offen, wie Enitan letztlich einen positiven Zugang zu seiner Identität findet.